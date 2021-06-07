Северный флот России начал учения в Баренцевом море

Москва, 7 июня. Северный флот РФ начал в акватории Баренцева моря учения по защите арктических рубежей, сообщает пресс-служба флота.

По имеющимся данным, в учениях будут задействованы береговые соединения, более 20 боевых кораблей и субмарин, а также около десяти самолетов и вертолетов.

«Сегодня в соответствии с планами боевой подготовки в летнем периоде обучения в акватории Баренцева моря корабельные группировки Северного флота приступили к проведению двухстороннего зачетного тактического учения по защите арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Северный флот запланировал на осень стратегические учения в Арктике. Главной целью маневров станет обеспечение безопасности Северного морского пути.