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07 июня 18:14
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новостей
18:14
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:13
Технологии
В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды
18:13
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:12
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:12
Экономика
Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
18:12
Политика
Леонков старым анекдотом ответил на провал программы противоракетной обороны США
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
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Даву заподозрили в смене ориентации после разрыва с Бузовой

Шоу-бизнес
Даву заподозрили в смене ориентации после разрыва с Бузовой
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 7 июня. Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров опубликовал нежный пост, в котором его поклонники увидели намек на отношения с рэпером Давидом Манукяном.

После расставания с поющей ведущей Ольгой Бузовой блогер Манукян, известный под псевдонимом Дава, стал много времени проводить в компании известного шоумена. Артисты постоянно совместно работают над чем-то, а недавно вдвоем появились на премии Муз-ТВ.

В честь вручения престижной награды Киркоров опубликовал трогательный пост о любви. В нем артист выразил надежду, что его лето будет ярким и наполненным творчеством.

«Мое лето точно должно быть ярким, насыщенным, музыкальным, спортивным и амурным. Любите людей, и люди ответят вам любовью! Любовь — это самый универсальный ключ к сердцу каждого. Не важен возраст, пол, национальность, статус», — написал артист на своей странице в Instagram.

Артист не только написал эмоциональный текст, но и выложил серию снимков с премии. Почти на всех кадрах рядом с Киркоровым позирует Манукян. Поклонники отметили, что как пара артисты выглядят весьма счастливо. Некоторые предположили, что после расставания со звездой «Дома-2» Дава решил найти покровителя в лице Киркорова. А другие заподозрили блогера в смене ориентации после разрыва с Бузовой.

«Что за гей-парад произошел в этом году? Что ж... Будьте счастливы, так сказать»;

«Судя по вашим фото, Дава ушел от Бузовой к вам»;

«Ну да, Филя любит мальчиков, а Дава хорошо пристроился. И все это за счет Бузовой», — отметили пользователи соцсети.

Практически ни у кого не возникло сомнений в том, что у бывшего возлюбленного Бузовой сменились предпочтения. В отличие от своего экс-бойфренда артистка свои взгляды не изменила. В начале лета звезду застали в компании начинающего рэпера Радия. Вместе артисты провели уик-энд в Санкт-Петербурге.

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Все новости / Шоу-бизнес / Даву заподозрили в смене ориентации после разрыва с Бузовой
киркоров бузова премия муз-тв дава
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