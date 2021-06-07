Даву заподозрили в смене ориентации после разрыва с Бузовой

Москва, 7 июня. Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров опубликовал нежный пост, в котором его поклонники увидели намек на отношения с рэпером Давидом Манукяном.

После расставания с поющей ведущей Ольгой Бузовой блогер Манукян, известный под псевдонимом Дава, стал много времени проводить в компании известного шоумена. Артисты постоянно совместно работают над чем-то, а недавно вдвоем появились на премии Муз-ТВ.

В честь вручения престижной награды Киркоров опубликовал трогательный пост о любви. В нем артист выразил надежду, что его лето будет ярким и наполненным творчеством.

«Мое лето точно должно быть ярким, насыщенным, музыкальным, спортивным и амурным. Любите людей, и люди ответят вам любовью! Любовь — это самый универсальный ключ к сердцу каждого. Не важен возраст, пол, национальность, статус», — написал артист на своей странице в Instagram.

Артист не только написал эмоциональный текст, но и выложил серию снимков с премии. Почти на всех кадрах рядом с Киркоровым позирует Манукян. Поклонники отметили, что как пара артисты выглядят весьма счастливо. Некоторые предположили, что после расставания со звездой «Дома-2» Дава решил найти покровителя в лице Киркорова. А другие заподозрили блогера в смене ориентации после разрыва с Бузовой.

«Что за гей-парад произошел в этом году? Что ж... Будьте счастливы, так сказать»; «Судя по вашим фото, Дава ушел от Бузовой к вам»; «Ну да, Филя любит мальчиков, а Дава хорошо пристроился. И все это за счет Бузовой», — отметили пользователи соцсети.

Практически ни у кого не возникло сомнений в том, что у бывшего возлюбленного Бузовой сменились предпочтения. В отличие от своего экс-бойфренда артистка свои взгляды не изменила. В начале лета звезду застали в компании начинающего рэпера Радия. Вместе артисты провели уик-энд в Санкт-Петербурге.