Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей

За последние пару месяцев динамика спроса на путешествия по России не один раз претерпевала изменения. Отправной точкой стала новость о закрытии границ с Турцией, что привело к высокому процентному увеличению спроса на поездки внутри страны. Продление выходных дней в рамках майских праздников также внесло свои коррективы в историю бронирований. Как изменилось поведение российского туриста и изменится ли оно летом 2021 года, проанализировали эксперты национальной системы бронирования Bronevik.com.

По данным аналитиков, 23 апреля, в день объявления президентом Владимиром Путиным новости о продлении нерабочих майских дней был отмечен скачок числа бронирований на целых 20%. Самый пик пришелся на первую неделю после объявления — в пять раз больше бронирований на даты заездов в майские праздники по сравнению с числом туристических бронирований на те же даты в апреле.

Эксперты Bronevik.com отмечают: параллельно увеличилось количество аннуляций заказов, оформленных 23 апреля и несколькими днями позже, так как многие туристы бронировали сразу несколько отелей. В первую очередь это связано с тем, что туристы не сразу определились с направлением поездки, а также с высокой загрузкой отелей на популярных российских курортах.

ТОП-10 направлений по России

Крым Краснодарский край Санкт-Петербург Москва Татарстан Московская область Ставропольский край Свердловская область Калининградская область Нижегородская область

После майских праздников мы плавно входим в летний сезон. Самый актуальный вопрос: как изменятся стоимости бронирований? Эксперты Bronevik.com комментируют, что цены пока остаются на прежнем уровне, снижения цен на бронирование отелей после майских праздников ждать не стоит.

Незапланированные нерабочие дни в мае не повлияют в ощутимой мере на динамику спроса в отпускной летний сезон. Российские туристы имеют привычку путешествовать в мае, и этот год не стал исключением. Безусловно, объявление о продлении нерабочих дней подстегнуло людей к бронированию более длительных поездок, о чем свидетельствует скачок бронирований после 23 апреля. Но не будем забывать, что отпуск у граждан России составляет 28 дней, поэтому большинство путешественников не изменило своих планов на лето, по крайней мере на сегодняшний день.