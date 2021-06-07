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07 июня 18:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:14
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:13
Технологии
В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды
18:13
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:12
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:12
Экономика
Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
18:12
Политика
Леонков старым анекдотом ответил на провал программы противоракетной обороны США
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
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Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей

Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
DepositPhotos  /  Дмитрий Пичугин

За последние пару месяцев динамика спроса на путешествия по России не один раз претерпевала изменения. Отправной точкой стала новость о закрытии границ с Турцией, что привело к высокому процентному увеличению спроса на поездки внутри страны. Продление выходных дней в рамках майских праздников также внесло свои коррективы в историю бронирований. Как изменилось поведение российского туриста и изменится ли оно летом 2021 года, проанализировали эксперты национальной системы бронирования Bronevik.com.

По данным аналитиков, 23 апреля, в день объявления президентом Владимиром Путиным новости о продлении нерабочих майских дней был отмечен скачок числа бронирований на целых 20%. Самый пик пришелся на первую неделю после объявления — в пять раз больше бронирований на даты заездов в майские праздники по сравнению с числом туристических бронирований на те же даты в апреле.

Эксперты Bronevik.com отмечают: параллельно увеличилось количество аннуляций заказов, оформленных 23 апреля и несколькими днями позже, так как многие туристы бронировали сразу несколько отелей. В первую очередь это связано с тем, что туристы не сразу определились с направлением поездки, а также с высокой загрузкой отелей на популярных российских курортах.

ТОП-10 направлений по России

  1. Крым
  2. Краснодарский край
  3. Санкт-Петербург
  4. Москва
  5. Татарстан
  6. Московская область
  7. Ставропольский край
  8. Свердловская область
  9. Калининградская область
  10. Нижегородская область

После майских праздников мы плавно входим в летний сезон. Самый актуальный вопрос: как изменятся стоимости бронирований? Эксперты Bronevik.com комментируют, что цены пока остаются на прежнем уровне, снижения цен на бронирование отелей после майских праздников ждать не стоит.

Незапланированные нерабочие дни в мае не повлияют в ощутимой мере на динамику спроса в отпускной летний сезон. Российские туристы имеют привычку путешествовать в мае, и этот год не стал исключением. Безусловно, объявление о продлении нерабочих дней подстегнуло людей к бронированию более длительных поездок, о чем свидетельствует скачок бронирований после 23 апреля. Но не будем забывать, что отпуск у граждан России составляет 28 дней, поэтому большинство путешественников не изменило своих планов на лето, по крайней мере на сегодняшний день.

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Все новости / Общество / Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
туризм бронирование путешествия по россии отпуск 2021
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