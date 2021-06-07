Китай ответил на слова Путина о превращении США в СССР

Пекин, 7 июня. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что США идут прямо по пути СССР.

По мнению китайского дипломата, слова российского лидера заставляют задуматься. Действия крупных держав и их отношение к другим странам будут определять не только их собственный подъем и падение, но и судьбу всего мира.

«Сегодняшний мир претерпевает серьезные изменения, и то, как поступают крупные державы, как они относятся к другим странам, будет <…> определять будущее и судьбу человечества», — сказал дипломат.

Китай всегда считал, что крупные державы не должны дискредитировать или указывать другим странам, что делать, отметил Вэньбинь.

Ранее российский лидер сообщил, что Соединенные Штаты столкнулись с теми же проблемами, которые пытался решить Советский Союз. Руководство страны посчитало себя настолько могущественным, что допустило ряд ошибок.