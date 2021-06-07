Ямальские волонтеры ликвидировали несанкционированную свалку в лесном массиве

Салехард, 7 июня. Волонтеры проекта «Будущее Арктики» отметили Всемирный день окружающей среды и по традиции убрали очередную несанкционированную свалку в лесном массиве.

За несколько часов работы им удалось ликвидировать более 50 кубометров мусора. Экологический проект «Будущее Арктики» успешно реализуется на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 2017 года.

Главная цель — привлечь внимание общественности к вопросам экологического развития Ямала, чтобы сберечь уникальную северную природу. За четыре года добровольцы очистили почти 140 квадратных километров территории региона.

Ранее жители Нижнего Новгорода присоединились к экологической акции «Вода России». В рамках программы горожане расчистили берег реки Борзовки.

Как стало известно, инициативы экоактивистов и общественников вошли в программу «Единой России». Предложения озвучили в ходе стратегической сессии «Экология», пишет «Ридус».