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07 июня 18:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:12
Экономика
Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
18:12
Леонков старым анекдотом ответил на провал программы противоракетной обороны США
18:12
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:11
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:09
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
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Леонид Агутин получил награду на кинофестивале в Ницце

Шоу-бизнес
Леонид Агутин получил награду на кинофестивале в Ницце
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 7 июня. Популярный российский певец Леонид Агутин продолжает покорять вершины музыкального Олимпа: артист получил награду на престижном кинофестивале в Ницце.

Международное сообщество отметило клип исполнителя на песню Funky Cha, представленный в номинации «Лучшее музыкальное видео». В ролике засветилась звезда театра и кино Ирина Пегова, которая по сюжету вынуждена была выйти на танцплощадку. Артистка вместе с оставшимся без партнерши танцором зажигательно станцевала на конкурсе: им аплодировали стоя.

«А тем временем международное профессиональное сообщество нас прям балует! В Ницце на кинофестивале видео на песню Funky Cha получило награду за лучшее музыкальное видео! Приятно, чего уж там», — поделился эмоциями Агутин на своей странице в Instagram.

Это далеко не первая награда для музыканта. В ноябре прошлого года артист победил с композицией Just a Rainy Day на международном конкурсе USA Songwriting Competition. В разговоре с ФАН исполнитель признался, что победа на конкурсе стала для него большой неожиданностью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Леонид Агутин получил награду на кинофестивале в Ницце
победа агутин конкурс
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