Леонид Агутин получил награду на кинофестивале в Ницце

Москва, 7 июня. Популярный российский певец Леонид Агутин продолжает покорять вершины музыкального Олимпа: артист получил награду на престижном кинофестивале в Ницце.

Международное сообщество отметило клип исполнителя на песню Funky Cha, представленный в номинации «Лучшее музыкальное видео». В ролике засветилась звезда театра и кино Ирина Пегова, которая по сюжету вынуждена была выйти на танцплощадку. Артистка вместе с оставшимся без партнерши танцором зажигательно станцевала на конкурсе: им аплодировали стоя.

«А тем временем международное профессиональное сообщество нас прям балует! В Ницце на кинофестивале видео на песню Funky Cha получило награду за лучшее музыкальное видео! Приятно, чего уж там», — поделился эмоциями Агутин на своей странице в Instagram.

Это далеко не первая награда для музыканта. В ноябре прошлого года артист победил с композицией Just a Rainy Day на международном конкурсе USA Songwriting Competition. В разговоре с ФАН исполнитель признался, что победа на конкурсе стала для него большой неожиданностью.