Убитым в общежитии Орловского института МВД оказался студент из Афганистана

Орел, 7 июня. Погибший курсант Орловского института МВД РФ был гражданином Афганистана. Молодой человек учился на втором курсе, ему было 26 лет.

В убийстве подозревают его однокурсницу, которая тоже приехала в Россию из Афганистана. После случившегося девушка сбежала, ведутся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Информацию об убийстве молодого человека подтвердили в МВД РФ. По предварительным данным, подозреваемая расправилась с ним во время конфликта, вспыхнувшего на почве личной неприязни. На теле курсанта обнаружили колото-резаную рану.