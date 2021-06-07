В Евросовете заявили о низком уровне отношений России и Евросоюза

Женева, 7 июня. Отношения России и ЕС находятся на низком уровне. Такое заявление в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным сделал глава Евросовета Шарль Мишель.

Низкий уровень отношений между Российской Федерацией и Евросоюзом не соответствует интересам обеих сторон, подтвердил Мишель. Беседа главы Евросовета и российского лидера в понедельник состоялась в формате телефонных переговоров.

Представители сторон также обсудили ситуацию с Республикой Беларусь. Как сообщалось ранее, в ходе беседы Путин и Мишель подняли тему пандемии коронавируса.