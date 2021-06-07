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22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой

Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
Prt Scr youtube.com  /  Elnara Muermans

Бывшая солистка Мариинского театра, народная артистка России Римма Волкова была профессионалом высочайшего уровня и обладала чудесным характером. Об это в беседе с ФАН рассказала директор музыкальной школы имени Римского-Корсакова Татьяна Орлова.

Руководитель образовательного учреждения прокомментировала новость о гибели в результате ДТП 6 июня Риммы Волковой. В их коллективе народная артистка России проработала порядка 21 года.

«Она была замечательным человеком. Ее все любили. У нее не было ни с кем конфликтов, наоборот, она гасила все споры, если они возникали. Такая миротворица. Чудесный характер. Всегда была веселая, отзывчивая. Ученики и педагоги были глубоко преданы ей. Одно время она была заведующей вокальным отделом. Профессионал высочайшего уровня и признаваемый всеми авторитет», — сообщила директор музыкальной школы.

Татьяна Орлова отметила, что Римма Волкова долгое время работала в их учреждении преподавателем вокального отдела.

«Ее ученики часто участвовали в разнообразных конкурсах. Как правило, там, где они выступали, уже не оставались без награды. Она была одной из наших самых сильных преподавательниц по вокалу», — рассказала собеседница ФАН.

Коллеги глубоко скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
ФБА «Экономика сегодня»  / Степан Яцко

В завершение она поведала о том, как в музыкальной школе имени Римского-Корсакова планируют почтить память безвременно ушедшей коллеги.

«Десятого числа у нас будет педсовет. Конечно же, мы все вспомним ее добрым словом. Также мы ждем сообщений из Мариинского театра. Они берут на себя обязательства по организации церемонии прощания. Разумеется, мы тоже готовы принять участие», — сказала Татьяна Орлова.

Ранее ФАН сообщил о том, что народная артистка России Римма Волкова погибла в результате ДТП. Трагедия произошла на 42-м километре автодороги Петергоф — Кейкино. В машину, где находилась 80-летняя преподавательница, лоб в лоб врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе.

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Все новости / Общество / Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
римма волкова татьяна орлова
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