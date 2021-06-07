Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой

Бывшая солистка Мариинского театра, народная артистка России Римма Волкова была профессионалом высочайшего уровня и обладала чудесным характером. Об это в беседе с ФАН рассказала директор музыкальной школы имени Римского-Корсакова Татьяна Орлова.

Руководитель образовательного учреждения прокомментировала новость о гибели в результате ДТП 6 июня Риммы Волковой. В их коллективе народная артистка России проработала порядка 21 года.

«Она была замечательным человеком. Ее все любили. У нее не было ни с кем конфликтов, наоборот, она гасила все споры, если они возникали. Такая миротворица. Чудесный характер. Всегда была веселая, отзывчивая. Ученики и педагоги были глубоко преданы ей. Одно время она была заведующей вокальным отделом. Профессионал высочайшего уровня и признаваемый всеми авторитет», — сообщила директор музыкальной школы.

Татьяна Орлова отметила, что Римма Волкова долгое время работала в их учреждении преподавателем вокального отдела.

«Ее ученики часто участвовали в разнообразных конкурсах. Как правило, там, где они выступали, уже не оставались без награды. Она была одной из наших самых сильных преподавательниц по вокалу», — рассказала собеседница ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

В завершение она поведала о том, как в музыкальной школе имени Римского-Корсакова планируют почтить память безвременно ушедшей коллеги.

«Десятого числа у нас будет педсовет. Конечно же, мы все вспомним ее добрым словом. Также мы ждем сообщений из Мариинского театра. Они берут на себя обязательства по организации церемонии прощания. Разумеется, мы тоже готовы принять участие», — сказала Татьяна Орлова.

Ранее ФАН сообщил о том, что народная артистка России Римма Волкова погибла в результате ДТП. Трагедия произошла на 42-м километре автодороги Петергоф — Кейкино. В машину, где находилась 80-летняя преподавательница, лоб в лоб врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе.