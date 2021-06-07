Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 18:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:11
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:09
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:08
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
Все новости
07 июня 18:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:11
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:09
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:08
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
Все новости

Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020

Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
facebook.com  /  Андрей Павелко

Читатели французской газеты Le Figaro и британской Daily Mail эмоционально отреагировали на новость о том, что сборная Украины по футболу представила форму, на которой нарисованы очертания страны с российским Крымом и написан лозунг украинских националистов.

Комментаторы обратили внимание на нацистский характер лозунга на украинской форме.

«Героям слава! — продолжает лозунг пользователь christou le breton. — О каких героях они говорят? О нацистском батальоне «Азов», поддерживаемом Западом, который убил больше мирных жителей, чем солдат? Или речь идет о героях Майдана, которые обошлись Соросу в 5 млрд? Учитывая состояние этой страны, которая постепенно погружается в полную нищету, я думаю, что настоящее время больше подходит для восстановления, чем для провозглашения тех вещей, которые едва ли можно трактовать в их пользу».

Французы и британцы вогнали украинскую сборную в краску из-за новой формы Евро-2020
Pr Scr Le Figaro  / 

Другой пользователь также пытается найти объяснение, почему украинская сборная решилась поместить на экипировку скандальный лозунг.

«Конечно, потому что эти возгласы принадлежали коллаборационистам Вермахта, — отметил комментатор DARIUS47. — Это те же самые люди, что прославляют режим, возникший в результате государственного переворота 2014 года».

Французы и британцы вогнали украинскую сборную в краску из-за новой формы Евро-2020
Pr Scr Le Figaro  / 

Один из читателей британской Daily Mail возмутился решением Украины.

«Нужно запретить их участие!» — пишет Dr John Bercow.

Французы и британцы вогнали украинскую сборную в краску из-за новой формы Евро-2020
Pr Scr Daily Mail  / 

Ряд интернет-пользователей заявили о чрезмерной политизированности современного спорта.

«Если мы будем слишком смешивать политику и спорт, то мы в конечном итоге ликвидируем международные соревнования, — заметил Vincent Netter. — Украинский режим — достойный продолжатель тех украинцев, что рьяно сотрудничали с нацистами».

Французы и британцы вогнали украинскую сборную в краску из-за новой формы Евро-2020
Pr Scr Le Figaro  / 

Комментатор с ником VeeEValley разделяет это мнение.

«Подумайте дважды, если считаете, что футбол находится вне политики», — написал он.

Французы и британцы вогнали украинскую сборную в краску из-за новой формы Евро-2020
Pr Scr Daily Mail  / 

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов полагает, что ситуация с формой украинской сборной крайне неприятная, однако не стоит поддаваться на провокации.

«Я считаю, что мы не должны чрезмерно реагировать на провокации. Важно понять точку зрения и реакцию международных организаций. Действовать следует согласно их уставам, чтобы наши юридические службы дальше принимали все необходимые предусмотренные международным законодательством меры, чтобы, конечно, не допускать такое в дальнейшем».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не разжигать ненависть из-за формы украинских футболистов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
украина daily mail форма le figaro инопресса
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 85032 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 54396 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Политика 37848 4 июня 2021
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 33505 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 31259 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru