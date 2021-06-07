Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020

Читатели французской газеты Le Figaro и британской Daily Mail эмоционально отреагировали на новость о том, что сборная Украины по футболу представила форму, на которой нарисованы очертания страны с российским Крымом и написан лозунг украинских националистов.

Комментаторы обратили внимание на нацистский характер лозунга на украинской форме.

«Героям слава! — продолжает лозунг пользователь christou le breton. — О каких героях они говорят? О нацистском батальоне «Азов», поддерживаемом Западом, который убил больше мирных жителей, чем солдат? Или речь идет о героях Майдана, которые обошлись Соросу в 5 млрд? Учитывая состояние этой страны, которая постепенно погружается в полную нищету, я думаю, что настоящее время больше подходит для восстановления, чем для провозглашения тех вещей, которые едва ли можно трактовать в их пользу».

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Другой пользователь также пытается найти объяснение, почему украинская сборная решилась поместить на экипировку скандальный лозунг.

«Конечно, потому что эти возгласы принадлежали коллаборационистам Вермахта, — отметил комментатор DARIUS47. — Это те же самые люди, что прославляют режим, возникший в результате государственного переворота 2014 года».

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Один из читателей британской Daily Mail возмутился решением Украины.

«Нужно запретить их участие!» — пишет Dr John Bercow.

Pr Scr Daily Mail /

Ряд интернет-пользователей заявили о чрезмерной политизированности современного спорта.

«Если мы будем слишком смешивать политику и спорт, то мы в конечном итоге ликвидируем международные соревнования, — заметил Vincent Netter. — Украинский режим — достойный продолжатель тех украинцев, что рьяно сотрудничали с нацистами».

Pr Scr Le Figaro /

Комментатор с ником VeeEValley разделяет это мнение.

«Подумайте дважды, если считаете, что футбол находится вне политики», — написал он.

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В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов полагает, что ситуация с формой украинской сборной крайне неприятная, однако не стоит поддаваться на провокации.

«Я считаю, что мы не должны чрезмерно реагировать на провокации. Важно понять точку зрения и реакцию международных организаций. Действовать следует согласно их уставам, чтобы наши юридические службы дальше принимали все необходимые предусмотренные международным законодательством меры, чтобы, конечно, не допускать такое в дальнейшем».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не разжигать ненависть из-за формы украинских футболистов.