Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии

Брюссель, 7 июня. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщил европейский политик.

Владимир Путин и Шарль Мишель затронули не только вопрос Белоруссии. Политики обсудили также борьбу с пандемией коронавируса и обеспечение доступности эффективных вакцин. По словам Мишеля, Россия может сыграть важную роль в поддержке республики и урегулировании кризиса.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что НАТО не интересуется нормальным сотрудничеством Москвы и Минска. Такой комментарий прозвучал на фоне антироссийских заявлений генсека Альянса Йенса Столтенберга.