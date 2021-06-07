Океанолог назвал возможное место обитания кракена

Москва, 7 июня. Кракен считается легендарным мифическим существом небывалых габаритов. Директор Института океанологии им. Ширшова РАН Алексей Соков рассказал, где они на самом деле могут обитать.

По словам специалиста, речь может идти о гигантских кальмарах, вид которых действительно известен науке. Соков отметил, что эти животные очень редкие и малоизученные, поскольку их крайне редко можно увидеть на поверхности водоемов.

«Они живут либо в антарктических водах, либо в северных морях — это либо антарктические кальмары, либо просто гигантские кальмары», — цитирует слова океанолога РИА Новости.

Эти существа обитают на глубине от 200 до 2 тыс. метров, объяснил Соков. Однако в некоторых случаях они могут жить даже на уровне до 4 тыс. метров. Японские исследователи для выслеживания и изучения этих редких и неуловимых глубоководных животных потратили около двух лет, уточнил эксперт.

Первые упоминания о существовании кракенов можно найти в исландских мифах. Там его представляли как гигантского головоногого моллюска, который уничтожает и топит корабли. Образ морского чудовища популяризировали и в массовой культуре. Ярким примером можно считать серию фильмов «Пираты Карибского моря».

Еще один фильм о мифическом существе в скором времени снимут и в России. Реализацией проекта займется студия Никиты Михалкова.