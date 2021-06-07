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07 июня 18:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:11
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:09
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:08
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
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Океанолог назвал возможное место обитания кракена

Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
Кадры из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок»

Москва, 7 июня. Кракен считается легендарным мифическим существом небывалых габаритов. Директор Института океанологии им. Ширшова РАН Алексей Соков рассказал, где они на самом деле могут обитать.

По словам специалиста, речь может идти о гигантских кальмарах, вид которых действительно известен науке. Соков отметил, что эти животные очень редкие и малоизученные, поскольку их крайне редко можно увидеть на поверхности водоемов.

«Они живут либо в антарктических водах, либо в северных морях — это либо антарктические кальмары, либо просто гигантские кальмары», — цитирует слова океанолога РИА Новости.

Эти существа обитают на глубине от 200 до 2 тыс. метров, объяснил Соков. Однако в некоторых случаях они могут жить даже на уровне до 4 тыс. метров. Японские исследователи для выслеживания и изучения этих редких и неуловимых глубоководных животных потратили около двух лет, уточнил эксперт.

Первые упоминания о существовании кракенов можно найти в исландских мифах. Там его представляли как гигантского головоногого моллюска, который уничтожает и топит корабли. Образ морского чудовища популяризировали и в массовой культуре. Ярким примером можно считать серию фильмов «Пираты Карибского моря».

Еще один фильм о мифическом существе в скором времени снимут и в России. Реализацией проекта займется студия Никиты Михалкова.

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кракен кальмар океанолог
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