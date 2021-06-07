Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 18:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:09
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:08
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
Все новости
07 июня 18:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:09
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:08
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
Все новости

Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus

Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
prt scr tesla.com  /  Tesla

Пало-Альто, 7 июня. Глава американского автопроизводителя объяснил принятое решение тем, что базовая модель Model S Plaid и так достаточно хороша.

Посетители сайта Tesla обратили внимание, что возможность заказать Model S Plaid Plus оказалась закрыта в конце мая 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNBC. Глава компании полагает, что не обязательно выпускать улучшенную версию, потому что Model S Plaid и так покроет нужды покупателей.

«Plaid+ отменена. (В ней — Прим. ред.) нет необходимости, поскольку Plaid точно также хорош», — написал он в Twitter.

Там же Маск обещает, что Model S Plaid станет самым быстрым серийным автомобилем за всю историю и «наберет скорость на этой неделе».

Tesla дважды переносила старт продаж этого электрического седана. Последний раз был 30 мая, фанаты бренда ожидают старт продаж Plaid уже на этой неделе.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
маск tesla старт продаж plaid отменили запуск
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 85032 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 54396 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Политика 37848 4 июня 2021
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 33505 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 31259 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru