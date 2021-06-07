Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus

Пало-Альто, 7 июня. Глава американского автопроизводителя объяснил принятое решение тем, что базовая модель Model S Plaid и так достаточно хороша.

Посетители сайта Tesla обратили внимание, что возможность заказать Model S Plaid Plus оказалась закрыта в конце мая 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNBC. Глава компании полагает, что не обязательно выпускать улучшенную версию, потому что Model S Plaid и так покроет нужды покупателей.

«Plaid+ отменена. (В ней — Прим. ред.) нет необходимости, поскольку Plaid точно также хорош», — написал он в Twitter.

Там же Маск обещает, что Model S Plaid станет самым быстрым серийным автомобилем за всю историю и «наберет скорость на этой неделе».

Tesla дважды переносила старт продаж этого электрического седана. Последний раз был 30 мая, фанаты бренда ожидают старт продаж Plaid уже на этой неделе.