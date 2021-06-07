Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня

Киев, 7 июня. Глава Белого дома Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский могут провести телефонный разговор в понедельник.

Как сообщает близкий к офису президента экс-главный железнодорожник Украины Сергей Лещенко, телефонная беседа ожидается 7 июня. Какие темы будут обсуждать американский и украинский лидеры, не уточняется.

Ранее Зеленский выразил желание встретиться с американским президентом Байденом до того, как пройдет встреча лидеров США и России в Женеве 16 июня. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что темы возможных переговоров с главой Белого дома прорабатываются. В частности, Зеленский планирует обсудить с президентом США тему газопровода «Северный поток — 2», который он назвал «оружием в руках России».

Также украинский президент подчеркнул, что действия Байдена в последнее время ставят под сомнение непоколебимую поддержку Киева Вашингтоном.