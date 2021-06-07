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07 июня 18:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:09
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:08
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
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Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара

  /   Обновлено: 07 июня 2021 17:29
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
pixabay.com  /  qimono

Москва, 7 июня. Россия отказывается использовать доллар для обеспечения безопасности средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Специалисты рассказали о смысле дедолларизации.

Дискуссию запустили заявления министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он объявил об исключении американской валюты из ФНБ. Об этом сообщает издание Life.ru. Свои комментарии дали и другие эксперты.

«Полный отказ России от доллара в структуре (ФНБ — Прим. ред.) может быть связан с защитой от возможных западных санкций. На политику создания резервов ЦБ этот шаг не повлияет — они формируются из других источников» , — сказал эксперт БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

На фоне инфляционных угроз для американской валюты стоимость драгоценных металлов растет. Россия и Китай уже активно используют этот инструмент, чтобы ослабить влияние доллара. Китайские издания также поддерживают продажу Российской доли в гособлигациях США.

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доллар золото фнб золотовалютный резерв
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