Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара

Москва, 7 июня. Россия отказывается использовать доллар для обеспечения безопасности средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Специалисты рассказали о смысле дедолларизации.

Дискуссию запустили заявления министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он объявил об исключении американской валюты из ФНБ. Об этом сообщает издание Life.ru. Свои комментарии дали и другие эксперты.

«Полный отказ России от доллара в структуре (ФНБ — Прим. ред.) может быть связан с защитой от возможных западных санкций. На политику создания резервов ЦБ этот шаг не повлияет — они формируются из других источников» , — сказал эксперт БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

На фоне инфляционных угроз для американской валюты стоимость драгоценных металлов растет. Россия и Китай уже активно используют этот инструмент, чтобы ослабить влияние доллара. Китайские издания также поддерживают продажу Российской доли в гособлигациях США.