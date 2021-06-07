Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020

Санкт-Петербург, 7 июня. Футболисты сборной Финляндии прибыли в Северную столицу, где проведут два матча группового этапа 16-го чемпионата Европы.

Пресс-служба сборной Финляндии по футболу в Twitter-аккаунте сообщила, что игроки приехали в поселок Репино Курортного района Санкт-Петербурга. Спортсмены прибыли в Россию на специальном поезде «Аллегро». Это решение обусловлено закрытием пункта пропуска Вайниккала на финско-российской границе из-за ситуации с COVID-19.

В Петербурге команда, которая впервые выступит на чемпионате Европы, проведет два матча группового этапа. Сборная Финляндии сыграет с Россией и Бельгией. Встречи пройдут 16 и 21 июня соответственно.

Ранее супруга защитника сборной России Федора Кудряшова сообщила, что игрок пропустит матчи с Бельгией и Финляндией на Евро-2020. Он не успеет восстановиться от травмы икроножной мышцы.