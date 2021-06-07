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07 июня 18:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:09
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:08
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
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Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020

Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
Global Look Press  /  FrankHoermann/SVEN SIMON via www

Санкт-Петербург, 7 июня. Футболисты сборной Финляндии прибыли в Северную столицу, где проведут два матча группового этапа 16-го чемпионата Европы.

Пресс-служба сборной Финляндии по футболу в Twitter-аккаунте сообщила, что игроки приехали в поселок Репино Курортного района Санкт-Петербурга. Спортсмены прибыли в Россию на специальном поезде «Аллегро». Это решение обусловлено закрытием пункта пропуска Вайниккала на финско-российской границе из-за ситуации с COVID-19.

В Петербурге команда, которая впервые выступит на чемпионате Европы, проведет два матча группового этапа. Сборная Финляндии сыграет с Россией и Бельгией. Встречи пройдут 16 и 21 июня соответственно.

Ранее супруга защитника сборной России Федора Кудряшова сообщила, что игрок пропустит матчи с Бельгией и Финляндией на Евро-2020. Он не успеет восстановиться от травмы икроножной мышцы.

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футбол петербург финляндия спорт евро-2020
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