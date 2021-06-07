Тополиный пух накрыл улицы Москвы

Очевидцы снимают на видео летний «снег». Тополиный пух летает в парках и скверах, сопровождает пешеходов на тротуарах и вдоль дорог.

Белые сугробы на зеленой траве — явление ежегодное, и этот — не исключение. Начался тяжелый для аллергиков период — тополиный пух взмыл в воздух.

В начале весны коммунальщики проводят в столице санитарную обрезку деревьев, это должно сводить к минимуму количество летнего «снега». Но, очевидно, полностью избавиться от него не удается. Жители Москвы присылают в редакцию Федерального агентства новостей говорящие кадры. На видео: тополиный пух, который лежит вдоль дорог и тротуаров, летает над парками, застилает лавочки.

Считается, что тополи обладают бактерицидными свойствами, а еще это неприхотливые деревья. Аллергию же вызывает пыльца, которую переносит на себе пух, кроме того, он пожароопасен, особенно в жаркую погоду. Сотрудники МЧС предупреждают горожан об опасности, а поджигателям же грозит ответственность, вплоть до уголовной.

Синоптики на этой неделе прогнозируют дожди, местами с грозами. А это значит, что и пуха, летающего над Москвой, должно стать меньше.