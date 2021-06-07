Реальный бюджет ФБК с 2016 года мог составить около 4 миллиардов рублей

Леонид Волков заявил, что на донаты в биткоинах, начиная с 2016 года, приходилась лишь малая часть общего объема так называемых пожертвований. Простые математические вычисления показали, что суммы, получаемые соратниками Алексея Навального, существенно превышают цифры, указанные в их финансовых отчетах.

В видеоролике Волкова, посвященном криптовалютам, менеджер проектов «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включена в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) напомнил, что принимать донаты в биткоинах на работу сети региональных штабов («Штабы Навального»3 — структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) команда Навального начала еще в 2016 году. При этом, по его словам, на криптовалюты всегда приходилась очень небольшая часть пожертвований.

«Да, энтузиасты что-то присылали, иногда были крупные платежи, но ни в один год пожертвования в биткоинах не составляли и 15% от общего объема пожертвований», — уточнил Волков.

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На сегодняшний день вычислить точную сумму, полученную соратниками основателя ФБК в криптовалюте за почти шесть лет, довольно сложно, так как стоимость биткоина постоянно меняется. Однако возможно подсчитать средний курс и, отталкиваясь от сведений, озвученных Волковым, выяснить не только приблизительную сумму криптовалютных донатов, но и общий объем всех «пожертвований», полученных командой Навального с 2016 года. Пользуясь статистическими данными из открытых источников, можно узнать, что средний курс биткоина с 2016 по 2021 год включительно составляет 12 832,7121 доллара.

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Согласно данным сайта Blockchain, всего на кошелек ФБК за это время поступило 659,8994 биткоина, или 8 468 299,02 доллара. По среднему курсу американской валюты за тот же период времени (66,5973 рубля) эта сумма составляет 563 965 850 рублей.

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Если донаты биткоинами, как признался Волков, не превышают 15% от общего объема «пожертвований», то можно без труда вычислить, что с 2016 года структуры Навального могли получить 3 759 772 333,33 рубля. При этом в подсчетах не учитывался биткоин-кошелек самого основателя ФБК, который он активно использовал в 2017–2018 годах параллельно с основным кошельком организации. Через него прошло более 72 биткоинов.

Примечательно, что такой внушительный бюджет абсолютно не соответствует финансовым отчетам «Фонда борьбы с коррупцией», согласно которым ежегодные доходы структур Навального не превышали даже 100 миллионов. В частности, в 2019 году ФБК якобы удалось собрать 82,3 миллиона рублей, в 2018-м — всего 58 миллионов, а в 2017-м — 80 миллионов.

Вероятно, такие серьезные расхождения в цифрах можно объяснить специфическим подходом ближайших соратников Навального к ведению бухгалтерии. Ранее бывший юрист фонда Виталий Серуканов объяснял, как устроена финансовая система ФБК. По его словам, у руководителей организации есть «белый» и «черный» бюджеты. На основе первого они предоставляют отчетности для жертвователей, а второй тратится на шикарные отпуска и модные наряды для Навального и его приближенных.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга