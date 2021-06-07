Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД

Орел, 7 июня. Курсанта Орловского института МВД РФ нашли мертвым в общежитии. Подозреваемая в преступлении задержана.

Информацию об убийстве подтвердили в Министерстве внутренних дел РФ. По предварительным данным, злоумышленница, которая училась вместе со своей жертвой на одном факультете, убила знакомого из-за личной неприязни в ходе ссоры. На теле погибшего было обнаружено ножевое ранение.

В настоящее время она доставлена в отдел для дачи показаний. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи проводят осмотр места происшествия, назначена судебная экспертиза.