Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну

Москва, 7 июня. Правительство Российской Федерации рассматривает вопрос упрощенного варианта въезда в государство трудовых мигрантов для строительной отрасли, а также их вакцинации от COVID-19.

Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость» на RTVi. Он отметил, что отсутствие трудовых мигрантов является основной проблемой в строительной отрасли страны.

«Для нашей страны это (отсутствие рабочей силы на стройках. — Прим. ред.) очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем», — уточнил Хуснуллин.

Ранее вице-премьер РФ заявил, что до 120 тысяч семей смогут получить жилищный займ на особых условиях. Он добавил, что программа будет действовать на суммы до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а для остальных регионов — до 6 млн рублей.