Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями

Сочи, 7 июня. Путевка на неделю в курортный Сочи обошлась россиянке в 18 тысяч рублей. Девушка поделилась секретом бюджетной поездки, а также рассказала о своих впечатлениях.
Небольшой недостаток, на который путешественница обратила внимание, — цены в кафе при отеле. В стоимость путевки питание не входило. По ее словам, цены на уровне ресторана. Шведский стол будет стоить 860 рублей в день, также можно оплатить только завтрак.
«А еще на завтрак предлагают сеты из нескольких блюд: блинчик, каша, яичница, салат и напиток по цене 460 рублей. Эта цена вполне разумная за такое количество блюд, но я, например, столько на завтрак не съем», —объясняет девушка.
В качестве альтернативы туристка выбрала для себя питаться в других кафе на территории курорта. По ее подсчетам, так выходит дешевле.
В категорию минусов отпуска на курорте россиянка отнесла непогоду, но призналась, что это просто неудача. Плохая погода царила не только в горах, но и на побережье. Туда, кстати, не так удобно добираться, о чем путешественница не забыла упомянуть. Но удаленность от моря не омрачила отпуск, так как на Розу Хутор, как признается россиянка, едут именно из-за гор. Отдельно она подчеркнула, что это место того стоит.
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