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07 июня 18:07
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новостей
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:58
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:56
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
17:54
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
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Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями

Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
ФБА «Экономика сегодня»  /  Сергей Петров

Сочи, 7 июня. Путевка на неделю в курортный Сочи обошлась россиянке в 18 тысяч рублей. Девушка поделилась секретом бюджетной поездки, а также рассказала о своих впечатлениях.

Небольшой недостаток, на который путешественница обратила внимание, — цены в кафе при отеле. В стоимость путевки питание не входило. По ее словам, цены на уровне ресторана. Шведский стол будет стоить 860 рублей в день, также можно оплатить только завтрак.

«А еще на завтрак предлагают сеты из нескольких блюд: блинчик, каша, яичница, салат и напиток по цене 460 рублей. Эта цена вполне разумная за такое количество блюд, но я, например, столько на завтрак не съем», —объясняет девушка.

В качестве альтернативы туристка выбрала для себя питаться в других кафе на территории курорта. По ее подсчетам, так выходит дешевле.

В категорию минусов отпуска на курорте россиянка отнесла непогоду, но призналась, что это просто неудача. Плохая погода царила не только в горах, но и на побережье. Туда, кстати, не так удобно добираться, о чем путешественница не забыла упомянуть. Но удаленность от моря не омрачила отпуск, так как на Розу Хутор, как признается россиянка, едут именно из-за гор. Отдельно она подчеркнула, что это место того стоит.

О самых красивых местах, которые обязательно нужно посетить, ранее писало Федеральное агентство новостей. Краснодарский край вошел в список из 10 российских регионов, где действительно есть на что посмотреть.

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сочи туризм путешествие Роза хутор
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