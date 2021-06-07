Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями

Сочи, 7 июня. Путевка на неделю в курортный Сочи обошлась россиянке в 18 тысяч рублей. Девушка поделилась секретом бюджетной поездки, а также рассказала о своих впечатлениях.

Путешественница решила отдохнуть не в самом городе Сочи, а отправиться на курорт Роза Хутор. Она приобрела тур, который обошелся в 22 тыс. рублей, но в виде туристического кэшбэка ей на карту вернулось 4 тыс. рублей. Таким образом проживание, перелет, трансфер от аэропорта до отеля и обратно стоили около 18 тыс. «Кстати, до моего отеля меня везли совсем одну. Большая часть людей вышла у отеля Горки Город на курорте Красная поляна. Я даже подумала, что здесь совсем нет людей. Но это совсем не так», — делится впечатлением россиянка. По словам девушки, место, где расположилась горная олимпийская деревня, оказалось очень красивым. «Причем это не нижний уровень, который в долине, а горная олимпийская деревня, которая находится на высоте 1100 метров», — уточняет путешественница. В гостинице ее заселили в номер, который она сравнила с общежитием. В блоке было три «комнаты» с одним общим санузлом. Все номера закрываются на ключ.

Небольшой недостаток, на который путешественница обратила внимание, — цены в кафе при отеле. В стоимость путевки питание не входило. По ее словам, цены на уровне ресторана. Шведский стол будет стоить 860 рублей в день, также можно оплатить только завтрак.

«А еще на завтрак предлагают сеты из нескольких блюд: блинчик, каша, яичница, салат и напиток по цене 460 рублей. Эта цена вполне разумная за такое количество блюд, но я, например, столько на завтрак не съем», —объясняет девушка.

В качестве альтернативы туристка выбрала для себя питаться в других кафе на территории курорта. По ее подсчетам, так выходит дешевле.

В категорию минусов отпуска на курорте россиянка отнесла непогоду, но призналась, что это просто неудача. Плохая погода царила не только в горах, но и на побережье. Туда, кстати, не так удобно добираться, о чем путешественница не забыла упомянуть. Но удаленность от моря не омрачила отпуск, так как на Розу Хутор, как признается россиянка, едут именно из-за гор. Отдельно она подчеркнула, что это место того стоит.

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