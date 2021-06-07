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07 июня 18:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:58
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:56
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
17:54
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
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Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе

Общество
Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 7 июня. Режиссер Резо Гигинеишвили трогательно простился со сценаристом Резо Габриадзе. Он поделился теплым воспоминанием о кинематографисте.

Режиссер признался, что испытывает чувство гордости за свое имя из-за Габриадзе. Он вспомнил, что, когда поступал во ВГИК, получил весточку от известного сценариста. Тогда это сильно вдохновило его и дало веру в себя.

«Я был абсолютно счастлив. Если бы меня не приняли, я все равно гордился бы, что мне написал самый светлый и добрый сказочник на свете — Резо Габриадзе. Спасибо вам за слезы, за смех и за то, что с вашим творчеством связана моя жизнь, наполнена им и просветлена», — написал кинематографист на своей странице в Instagram.

Габриадзе умер 6 июня в Тбилиси. Легендарному сценаристу, участвовавшему в создании фильмов «Не горюй!», «Мимино» и «Кин-дза-дза!», было 84 года, пишет «Культуромания».

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Все новости / Общество / Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
режиссер гигинеишвили Габриадзе
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