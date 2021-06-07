Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе

Москва, 7 июня. Режиссер Резо Гигинеишвили трогательно простился со сценаристом Резо Габриадзе. Он поделился теплым воспоминанием о кинематографисте.

Режиссер признался, что испытывает чувство гордости за свое имя из-за Габриадзе. Он вспомнил, что, когда поступал во ВГИК, получил весточку от известного сценариста. Тогда это сильно вдохновило его и дало веру в себя.

«Я был абсолютно счастлив. Если бы меня не приняли, я все равно гордился бы, что мне написал самый светлый и добрый сказочник на свете — Резо Габриадзе. Спасибо вам за слезы, за смех и за то, что с вашим творчеством связана моя жизнь, наполнена им и просветлена», — написал кинематографист на своей странице в Instagram.

Габриадзе умер 6 июня в Тбилиси. Легендарному сценаристу, участвовавшему в создании фильмов «Не горюй!», «Мимино» и «Кин-дза-дза!», было 84 года, пишет «Культуромания».