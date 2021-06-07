Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья

Москва, 7 июня. Именитый певец Вячеслав Бутусов, солист группы Nautilus Pompilius, показал подписчикам, как повзрослела его третья дочь София, опубликовав фотографию с ней.

Певец поделился снимком в блоге Instagram, намекнув фанатам, что вместе с наследницей посетил филармонию. Подписчики тут же поспешили завалить кумира комплиментами. Они обрадовались, что солист впервые за долгое время поделился фото с близкими людьми. Обычно исполнитель не делится личными фотоснимками в социальных сетях.

Певец появился на публике в классической белой рубашке и черных брюках. Под руку с ним стоит его младшая дочь Софья, выбравшая для выхода в свет с отцом приталенную пышную юбку и блузку с рюшами. Поверх наряда девушка надела куртку в гусарском стиле.