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07 июня 18:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:58
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:56
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
17:54
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
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Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год

Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
pixabay.com

Йошкар-Ола, 7 июня. Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России (НИФИ) провел пересмотр оценки Республики Марий Эл по разделу «Финансовый контроль» рейтинга субъектов РФ.

Пересмотр показателя по уровню открытости бюджетных данных за прошлый год прошел по обращению Государственной счетной палаты. В итоге Марий Эл единственная по Приволжскому федеральному округу набрала 100% от максимального количества баллов по данному разделу рейтинга. Изначально оценка была на уровне 83,3%. Всего по России 100% по разделу «Финансовый контроль» получили девять регионов, сообщает «Медиапоток».

В НИФИ в адрес Государственной счетной палаты отмечается, что Республика Марий Эл переместится в группу А «Очень высокий уровень открытости бюджетных данных». В рейтинге субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных оценка составит 112 баллов.

Авиасообщение между столицей республики городом Йошкар-Ола и Сочи ранее возобновилось спустя 26 лет перерыва. Первые пассажиры рейса на самолете CRJ-100 приземлились в аэропорту курорта. Перелеты будут совершаться по средам и воскресеньям до конца сентября.

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рейтинг марий эл финансовый контроль НИФИ
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