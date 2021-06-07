Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год

Йошкар-Ола, 7 июня. Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России (НИФИ) провел пересмотр оценки Республики Марий Эл по разделу «Финансовый контроль» рейтинга субъектов РФ.

Пересмотр показателя по уровню открытости бюджетных данных за прошлый год прошел по обращению Государственной счетной палаты. В итоге Марий Эл единственная по Приволжскому федеральному округу набрала 100% от максимального количества баллов по данному разделу рейтинга. Изначально оценка была на уровне 83,3%. Всего по России 100% по разделу «Финансовый контроль» получили девять регионов, сообщает «Медиапоток».

В НИФИ в адрес Государственной счетной палаты отмечается, что Республика Марий Эл переместится в группу А «Очень высокий уровень открытости бюджетных данных». В рейтинге субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных оценка составит 112 баллов.

Авиасообщение между столицей республики городом Йошкар-Ола и Сочи ранее возобновилось спустя 26 лет перерыва. Первые пассажиры рейса на самолете CRJ-100 приземлились в аэропорту курорта. Перелеты будут совершаться по средам и воскресеньям до конца сентября.