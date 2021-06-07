Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»

Москва, 7 июня. Художественный фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике пришелся по нраву отечественным зрителям. Картина продолжает собирать позитивные отклики через две с лишним недели после премьеры.

Однако, помимо художественной стороны, новый боевик, созданный совместными усилиями творческих коллективов РФ и ЦАР, несет важное внешнеполитическое значение.

Политолог Владимир Джаралла уверен, что «Турист» не просто укрепляет позиции России на международной арене, но и ориентирован на достижение долговременного результата.

«Перед нами один из самых позитивных сигналов в сфере стратегического мышления. Это работа вдолгую. Подобные действия являются обязательной частью имиджа великой державы, которая в силу своего статуса имеет международные внешнеполитические интересы», — заявил эксперт.

Он напомнил, что в американском кинематографе счет подобных картин идет на десятки. Аналогичные фильмы в последнее время также начали снимать китайцы. Однако российская лента стала неприятным сюрпризом для Елисейского дворца, который и без того обеспокоен утратой позиций в бывших африканских колониях.

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«В той же самой Центральноафриканской Республике, как и во всем поясе Сахеля, в настоящее время нарастает соперничество с Францией. Причем инициатива исходит от Парижа, привыкшего действовать без каких-либо ограничений. В этих условиях одним из важных элементов, который помогает поддерживать общественное настроение и понимание происходящего, является искусство», — подчеркнул политолог.

Джаралла объяснил, что выход «Туриста» позволяет России создавать собственную информационную повестку, а не работать вторым номером, отвечая на голословные обвинения. Такой подход является базовым условием для продвижения интересов любой великой державы.

Кроме того, политолог напомнил, что в отличие от тех же американцев, выдающих желаемое за действительное, благодаря усилиям Москвы обстановка в Центральноафриканской Республике действительно изменилась к лучшему.

«Нельзя забывать, что в данном случае нам есть чем гордиться. Помощь России спасла ЦАР от хаоса. На наших глазах возрождается государственность африканской республики. Военные начинают испытывать гордость за то, что они носят форму и могут одерживать победы».

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Во многом успехам последних месяцев Вооруженные силы ЦАР (FACA) обязаны тренировкам у инструкторов из РФ. В кратчайшие сроки они смогли многократно повысить боеспособность FACA, сделав ее одной из самых подготовленных армий на континенте.

Поэтому рассказ о помощи отечественных специалистов Центральноафриканской Республике является не только способом познакомить российских зрителей с работой наших инструкторов в Африке, но и мощным внешнеполитическим сигналом для других государств как Черного континента, так и всего мира.