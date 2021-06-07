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07 июня 19:30
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новостей
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:26
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:26
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
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Пожилая слониха станет предсказателем результатов игр Евро-2020

ФАН-ТВ
Пожилая слониха станет предсказателем результатов игр Евро-2020

Слониха Яшода из гамбургского зоопарка Хагенбек готовится предсказывать результаты игр грядущего Чемпионата Европы по футболу.  По словам сотрудников зоопарка, животное практически не ошибается.

Яшоде 42 года, она является самым старшим и уважаемым животным в зоопарке Хагенбек, поэтому ей и предоставили право выполнять почетную миссию «предсказателя» результатов Евро-2020.

«Наш зоопарк очень интересуется чемпионатом Европы. Мы часто говорим о футболе. И даже животные как-то раз собрались на секретную ночную конференцию и решили сделать прогнозы. Конечно же, самый главный, самый опытный из наших зверей — это слониха. Она и была выбрана для предсказаний», — объяснил генеральный директор зоопарка Дирк Альбрехт.

Слониха регулярно тренирует свои способности видеть будущее. Ее задача — выбирать флаги стран накануне игр, «предсказывая» победителя.

«В металлический ящик мы положим два флажка. Затем Яшода опустит хобот в ящик и вытащит один из них. Это значит, что эта команда победит. Если вытащит сразу два флажка, что тоже возможно, значит будет ничья», — сказал смотритель зоопарка Михаэль Шмидт.

Детеныши Яшоды — Радж и Сантош — тоже готовятся к чемпионату. Слонята разучивают футбольные трюки, чтобы развлекать посетителей зоопарка.

«Мы все уверены, что наша немецкая команда станет чемпионом мира. Лично я думаю, что животные «держат кулачки» за наших футболистов», — предположил директор Дирк Альбрехт.

Чемпионат Европы по футболу 2020 начнется 11 июня, спустя год после переноса из-за пандемии COVID-19. Матчи пройдут в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

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Все новости / ФАН-ТВ / Пожилая слониха станет предсказателем результатов игр Евро-2020
гамбург предсказание евро 2020 слониха
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