Пожилая слониха станет предсказателем результатов игр Евро-2020

Слониха Яшода из гамбургского зоопарка Хагенбек готовится предсказывать результаты игр грядущего Чемпионата Европы по футболу. По словам сотрудников зоопарка, животное практически не ошибается.

Яшоде 42 года, она является самым старшим и уважаемым животным в зоопарке Хагенбек, поэтому ей и предоставили право выполнять почетную миссию «предсказателя» результатов Евро-2020.

«Наш зоопарк очень интересуется чемпионатом Европы. Мы часто говорим о футболе. И даже животные как-то раз собрались на секретную ночную конференцию и решили сделать прогнозы. Конечно же, самый главный, самый опытный из наших зверей — это слониха. Она и была выбрана для предсказаний», — объяснил генеральный директор зоопарка Дирк Альбрехт.

Слониха регулярно тренирует свои способности видеть будущее. Ее задача — выбирать флаги стран накануне игр, «предсказывая» победителя.

«В металлический ящик мы положим два флажка. Затем Яшода опустит хобот в ящик и вытащит один из них. Это значит, что эта команда победит. Если вытащит сразу два флажка, что тоже возможно, значит будет ничья», — сказал смотритель зоопарка Михаэль Шмидт.

Детеныши Яшоды — Радж и Сантош — тоже готовятся к чемпионату. Слонята разучивают футбольные трюки, чтобы развлекать посетителей зоопарка.

«Мы все уверены, что наша немецкая команда станет чемпионом мира. Лично я думаю, что животные «держат кулачки» за наших футболистов», — предположил директор Дирк Альбрехт.

Чемпионат Европы по футболу 2020 начнется 11 июня, спустя год после переноса из-за пандемии COVID-19. Матчи пройдут в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.