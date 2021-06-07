Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 18:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:58
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:56
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
17:54
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
Все новости
07 июня 18:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:58
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:56
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
17:54
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
Все новости

Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды

Экономика
Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Симферополь, 7 июня. Ученые исследовали пространства под самой полноводной рекой полуострова Бельбек и обнаружили под руслом грунтовый поток, который может стать новым источником питьевой воды в Крыму.

Специалисты считают, что подобные подрусловые потоки существуют под другими реками полуострова, мощность потоков мало уступает силе самих водных артерий Крыма. Подрусловые течения имеют массу преимуществ, считает ученый, преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин.

Под руслом рек скорость движения воды составляет 100 метров в день, это в разы медленнее, чем движение поверхностной воды. В результате под руслом рек образуется своего рода резервуар, в котором будет скапливаться паводковая вода.

«Постепенно ее можно отбирать — ту паводковую воду, которую мы потеряли в виде волны, которая ушла в море», — пояснил Самохин.

В засушливое время эта накопившаяся вода будет спасением для полуострова, уверены специалисты. За последнее время в Крыму выпала практическая месячная порция осадков.

Следственный комитет России инициировал ряд проверок, цель которых — установить ущерб для региона от блокад со стороны Украины. В том числе и водной блокады. По итогам расследования власти полуострова могут обратиться международный суд по правам человека.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды
крым вода водоснабжение
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 85032 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 54396 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Политика 37848 4 июня 2021
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 33505 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 31259 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru