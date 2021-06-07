Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды

Симферополь, 7 июня. Ученые исследовали пространства под самой полноводной рекой полуострова Бельбек и обнаружили под руслом грунтовый поток, который может стать новым источником питьевой воды в Крыму.

Специалисты считают, что подобные подрусловые потоки существуют под другими реками полуострова, мощность потоков мало уступает силе самих водных артерий Крыма. Подрусловые течения имеют массу преимуществ, считает ученый, преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин.

Под руслом рек скорость движения воды составляет 100 метров в день, это в разы медленнее, чем движение поверхностной воды. В результате под руслом рек образуется своего рода резервуар, в котором будет скапливаться паводковая вода.

«Постепенно ее можно отбирать — ту паводковую воду, которую мы потеряли в виде волны, которая ушла в море», — пояснил Самохин.

В засушливое время эта накопившаяся вода будет спасением для полуострова, уверены специалисты. За последнее время в Крыму выпала практическая месячная порция осадков.

Следственный комитет России инициировал ряд проверок, цель которых — установить ущерб для региона от блокад со стороны Украины. В том числе и водной блокады. По итогам расследования власти полуострова могут обратиться международный суд по правам человека.