«На Камчатку никто не хочет»: почему российские операторы выплатят все долги туристам

Туроператоры обязаны по отмененным турам оказать потребителям равнозначные услуги или вернуть денежные средства до 31 декабря 2021 года. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» в рамках пресс-конференции на тему «Как российские турфирмы возвращают ковидные долги своим клиентам» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Росавиация и Ростуризм пытаются закрыть лазейку для туроператоров, отправляющих клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми до сих пор не возобновлено регулярное авиасообщение. Ростуризм уже предупредил об аннулировании таких рейсов. Однако для многих турфирм это единственный способ вернуть замороженные в ваучерах авансы. Юрий Барзыкин считает, что из-за этого туристы сталкивались с рядом проблем.

«Запрет существовал и ранее. Другой вопрос, что его не все исполняли, поэтому под видом грузопассажирских рейсов людей вывозили на Кипр, в Марокко и так далее. Сейчас этого становится гораздо меньше. Неплохо, что запрет был продекларирован, поскольку мы уже сталкивались с определенными трудностями, когда люди улетели, а назад вернуться не могли — не было разрешения. Тогда либо мы подключались и вывозили людей, любо туристы добирались через третью страну, все оплачивал туроператор. Но никто за границей не остался. Такая проблема существовала, поэтому еще раз было заявлено, что грузопассажирские рейсы не для туристских потоков», — сказал специалист.

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Юрий Барзыкин считает, что туристы должны, чтобы не попасть впросак, должны перед вылетом интересоваться у туроператора, каким рейсом они будут лететь на отдых — регулярным, чартерным или грузопассажирским.

«Сейчас ситуация упрощается тем, что в направлении Марокко открывают регулярное сообщение, поэтому нет нужды прибегать к таким хитростям. К июню все больше открывается направлений и других направлений. Какие могут быть санкции за нарушения? Могут отменить рейс, поэтому некоторые операторы самостоятельно сворачивали такую перевозку людей. Ну а потребитель, который впоследствии у нас оказывался ответственным за все действия, должен перед вылетом интересоваться статусом рейса. Должен быть либо регулярный, либо чартерный. Оператор обязан предоставить эту информацию. Через третью страну, с проблемами, но все же вывезут», — пояснил эксперт.

Административная ответственность

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал «показательно наказывать» россиян, отдыхающих за границей в разгар пандемии. Он предложил ввести административную ответственность за путешествия в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Юрий Барзыкин считает, что Госдума все же не пойдет на то, чтобы ввести административную ответственность для туристов.

«Я не думаю, что нужно применять такие санкции. Необходимо просвещать туристов, которые и так у нас в конечном итоге оказываются виноваты. Не думаю, что Госдуме нужно принимать такие решение, тем более что депутаты сейчас уходят на выборы, после которых все это уже закончится», — указал он.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

На Камчатку никто не хочет

Также вице-президент Российского союза туриндустрии рассказал, почему российские операторы выплатят все долги туристам. По его словам, «на Камчатку никто не хочет».

«Понятно, что турфирмы не являются злоумышленниками, поскольку сами заинтересованы в том, чтобы выплатить людям деньги. Как говорится: на Камчатку никто особо не хочет, поэтому из 40 млрд руб. прошлых долгов было погашено 26 млрд. Из оставшейся суммы — 14 млрд руб. — 15–18% людей предпочли путевки на внутренние направления. Если Турция будет открыта, а это, скорее всего, случится в ближайшее время, то туроператоры выполнят все обязательства перед туристами до 31 декабря 2021 года. Но большинство туристов и туроператоров все же хотят воспользоваться отдыхом. Ложка дегтя — в этом году порядка 500 тыс. человек уже приобрели путевки в Турцию. А это добавило долгов туроператорам, поскольку сообщение было прекращено. Когда это направление будет открыто, все обязательства будут выполнены. Но пока операторы предлагают людям Средиземноморье: Греция, Хорватия. Однако эти маршруты не закроют весь объем, который есть», — сообщил Юрий Барзыкин.

Кроме того, вице-президент Российского союза туриндустрии дал несколько советов людям, которые хотят в этот курортный сезон отдохнуть за границей. По его словам, люди могут вполне свободно посетить Мексику.

«Не хочу, чтобы потом получилось, что я туда людей отправил. На самом деле, можно полететь в Мексику. Я там тоже был — в этой стране очень неплохо, да и цены приемлемые. Перенести такой долгий перелет, конечно, непросто, но никаких формальных проблем нет. Но есть одно но: в Мексике сейчас начинается сезон дождей. В Марокко тоже неплохо. Открывается также и Средиземноморье — Хорватия. В Тунисе можно отдохнуть, но там повышены риски. Смотря с кем вы хотите ехать на отдых — с детьми или с родителями. Нужно все 100 раз отмерить, прежде чем отправляться в отпуск», — считает эксперт.

Прокомментировал эксперт и ситуацию, которая сложилась сегодня на курортах Черного моря. По его мнению, ситуация с ростом цен на путевки возникла из-за того, что до апреля 2021 года 80% из них были проданы.

«Черноморские курорты себя не дискредитировали. Я практически ежедневно нахожусь на связи с Крымом, Сочи, Анапой. Нет там таких, кто будет говорить: «Не приезжайте сюда». Конечно, начался ажиотажный спрос на остаток, поскольку до апреля было реализовано 80% продукта. Остаток начали продавать дороже. Сейчас открываются другие направления, поэтому цены, я думаю, придут в норму. Конъюнктура очень быстро меняется. Если хотим дешевле и качественнее, думать об этом нужно заранее», — резюмировал Юрий Барзыкин.

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