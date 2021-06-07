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новостей
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:59
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:58
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:56
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
17:54
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
17:43
Общество
Представитель Российско-Германской ВТП оценил «зеленую» повестку ПМЭФ-2021
17:42
Общество
Экономист Колташов назвал причину роста бедности среди россиян
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Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал

  /   Обновлено: 07 июня 2021 17:10
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
Невские Новости  /  Ярослава Астафьева

Санкт-Петербург, 7 июня. УЕФА не собирается менять сетку плей-офф Евро-2020 в случае попадания сборной Украины в четвертьфинал, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Официальные представители УЕФА назвали это гипотетической ситуацией. Они отметили, что изменять календарь из-за нее не планируется.

Форму украинских футболистов представили на Евро-2020. На майках футболистов дизайнеры расположили контур страны. Внимание общественности привлекло то, что на изображении в состав государства входит Крымский полуостров. Также на форме можно увидеть лозунги националистического содержания.

На эту новость отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия руководствуется правилом, по которому вопросами организации чемпионата Европы по футболу занимается УЕФА.

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украина уефа евро-2020
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