Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал

Санкт-Петербург, 7 июня. УЕФА не собирается менять сетку плей-офф Евро-2020 в случае попадания сборной Украины в четвертьфинал, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Официальные представители УЕФА назвали это гипотетической ситуацией. Они отметили, что изменять календарь из-за нее не планируется.

Форму украинских футболистов представили на Евро-2020. На майках футболистов дизайнеры расположили контур страны. Внимание общественности привлекло то, что на изображении в состав государства входит Крымский полуостров. Также на форме можно увидеть лозунги националистического содержания.

На эту новость отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия руководствуется правилом, по которому вопросами организации чемпионата Европы по футболу занимается УЕФА.