Кто съел де Витта? Альгис Микульскис о лжи журнала «Вокруг света» про «дикую Россию»

Статья «Годовые кольца: в 1671 году был казнен Стенька Разин» в журнале «Вокруг света» возмутила читателей своей пропагандистской подачей: мол, в тот год в Голландии открыли микромир, а во Франции построили Версаль. Поглядите-ка, дескать, на варварскую Россию: она еще казнила людей на площадях, когда в благословенной Европе уже вовсю царил дух Просвещения... Хотя, например, годом позже толпа «просвещенных» голландцев растерзала, зажарила и съела тела премьера Соединенных провинций Яна Де Витта и его брата Корнелиуса — но об этом журнал не упомянул.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке обозначил границы исторической правды, в которых привыкли действовать либеральные издания России, и привел еще несколько шокирующих примеров из истории Европы.

Какой когда-то был журнал! Ждали же, ежемесячно заглядывая в почтовые ящики и, не обнаружив его там, расстраивались: «Видимо, только завтра принесут»… Шекли, Хайнлайн, Саймак, Азимов — миллионы советских мальчишек впервые знакомились с ними именно на страницах «Вокруг света», взахлеб читая ночами под одеялом, подсвечивая фонариками невообразимые миры великих авторов…

Когда все это закончилось? Да тогда же, когда закончилась та страна, а на смену ей пришло сначала бесформенное Нечто, а затем — современная Россия. Которая тоже не дает покоя разрушителям СССР.

Ожидаемо ли было то, что случилось с обожаемым некогда журналом? Ну а почему нет? Разумеется, ожидаемо… Более того — неизбежно! По крайней мере, имена Сергея Пархоменко и Маши Гессен, которые в свое время возглавляли издание, не оставляют причин сомневаться в этом.

А теперь — к конкретике.

Статья «Годовые кольца: в 1671 году был казнен Стенька Разин» вышла в свет 5 июня. О чем в ней речь, понятно становится уже из подзаголовка: «В это время в Германии открыли фосфор, в Голландии — микромир, а во Франции строили Версаль». Такой вот «мягкий» заход… В Европе, мол, сплошь Просвещение и гуманизм, а в «Рашке» — репрессии и начало ГУЛАГа. Что ж, давайте посмотрим…

ТАСС / ТАСС

Про историю Яна де Витта с момента выхода публикации «Вокруг света» не писал только ленивый. Но «от повторения истина не меркнет», поэтому… Великий пенсионарий провинции Голландия, в течении двадцати лет отстаивавший позиции своих земель в противостоянии с Англией… Спустя год после казни Степана Разина, в 1672-м, в Объединенные провинции вторгаются англо-французские войска и захватывают четыре из них. В иностранной оккупации народ обвиняет Яна де Витта, который под давлением оставляет свой пост.

Его брат Корнелис оказывается в Гаагской тюрьме и после пыток приговаривается к высылке из страны. Ян отправляется к нему, чтобы попрощаться, но встречает толпу «народа» … Что было потом? Потом жители «цивилизованной Европы» хватают его, одновременно выволакивая из тюрьмы брата.

Потом их начинают избивать.

Потом убивают.

Потом режут на куски, жарят их на костре и едят.

Потом выпотрошенные тела подвешивают вниз головами на всеобщее обозрение, а отрезанные пальцы продают в качестве сувениров…

Вот такой, «понимаешь», гуманизм и европейские ценности…

Идем дальше. Ибо на любую пропаганду найдется своя контрпропаганда.

Начиная с 1789 года Франция утопает в крови. Гильотины на площадях работают без выходных и перерывов на обед.

«Революция привела к огромным жертвам. По оценкам, с 1789 по 1815 гг. только от революционного террора во Франции погибло до 2 млн гражданских лиц…»

В то же время в России — расцвет зрелого классицизма в искусствах: в Петербурге строится Императорская Академия художеств. Русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова одерживают победу при Рымнике. Полным ходом идет освоение Русской Америки.

1830 год. В Британии за кражу школьных мелков повешен 9-летний мальчик. Впрочем, эпоха «кровавого кодекса» там уже подходила к концу. А ведь в «лучшие» ее времена, в конце «великолепного» XVIII века, смертная казнь на «острове» предусматривалась за 220 видов правонарушений! Без скидок на возраст, пол и вероисповедание. Голодного мальчишку, укравшего на рынке гнилую селедку, вешали наравне с махровым уличным грабителем.

В Дании в 1800 году был принят закон, предусматривавший смертную казнь для всякого, кто «хотя бы советовал» отменить неограниченную форму правления!

Россия? Пятеро казненных за попытку мятежа декабристов. А девять лет спустя Борис Якоби создает первый пригодный к использованию электромотор.

wikipedia.org / Public Domain

1885 год. Бельгийский король Леопольд II (на фотографии выше) становится единоличным хозяином огромных территорий, названных им «Свободным государством Конго» — и в самом сердце Африки открывается филиал ада. Развивающейся европейской промышленности требовался каучук, и это стало смертным приговором для местного населения.

Бельгийцы нашли исключительно эффективный способ повышения производительности труда — благодаря ему производство каучука в Конго за 10 лет выросло в 40 раз. Способ был прост как надпись на воротах немецкого концлагеря. Каждому, кто не выполнял норму, отрубали руку.

wikipedia.org / Public Domain

В то же самое время происходила интеграция окраин Российской империи в общее государственное пространство… Как-то обходились наши предки без тотального членовредительства, а геноцид — не был их национальной политикой и идеей.

«Расширение империи на Восток не ограничивалось только военно-политической экспансией, административным и экономическим закреплением новых территорий и народов в империи — это еще и сложный социокультурный процесс превращения Сибири в Россию. В этом виделось кардинальное отличие Российской империи от колониальных империй Запада. Российский имперский проект предусматривал постепенное поглощение имперским ядром (прежде всего за счет крестьянской колонизации и развития коммуникаций) Сибири. Это был сложный и длительный процесс превращения сибирских и дальневосточных территорий в Россию», — говорится в научной работе Иркутского госуниверситета.

То есть там, куда приходили европейцы, всегда начинались грабежи и смертоубийства. Всегда! А русские просто превращали новые территории в Россию.

Как вам такой подход, коллеги из «Вокруг света» и непосредственная «авторка» скандальной статьи Наталья Агамина? Должно понравиться! Ведь все сделано в точности по вашим лекалам, только с противоположным знаком. Хотя, если бы я ставил перед собой задачу быть до конца объективным, то превозносимая вами в качестве идеала Европа раскрыла бы такие бездны зверств и таких персонажей, что история России показалась бы безупречной моделью государственного развития, а Малюта Скуратов — просто немного эксцентричным добряком.

Напоследок могу посоветовать одно: искусство пропаганды, которой вы в последнее время увлеклись, — на то и искусство. И, как любым другим искусством, ею нужно настойчиво овладевать. Хотя бы для того, чтобы не вызывать у потребителя вашей продукции чувства легкой брезгливости.