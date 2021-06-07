Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора

Когда мать Тереза обличала насилие против личности, она имела на это право — равно как и доктор Лиза и другие известные миру праведники. Однако когда подобным людоеды из Киева, осуждая действия властей РБ в Минске, это выглядит по меньшей мере смешно. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отказал в праве президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в дальнейшем именоваться почетным доктором этого вуза. Отмечается, что белорусский лидер стал первым из 107 обладателей этого статуса, который был его лишен — за нарушение прав человека и «неуважение к Украине». Ректор университета Владимир Бугров заявил, что к подобным мерам руководство вуза склонили его студенты и сотрудники, возмущенные «неприемлемой жестокостью против мирных протестующих», и что до случая с Лукашенко процедуры лишения звания почетного доктора не существовало вовсе.

«Давайте будем реалистами: почетные звания присуждаются людям, имеющим заслуги в сфере межгосударственных отношений, — сказал Межевич. — Абсолютно понятно, что в 2009 году, когда Александр Григорьевич получал данное звание, белорусско-украинские отношения были совсем иными, нежели сейчас: прагматичными и взаимовыгодными. Правда, надо отметить, что тогда это была другая Украина и другая Республика Беларусь — да и в целом в Европе была совершенно иная жизнь».

ПолитРоссия /

Спустя годы, продолжил политолог, международные отношения значительно изменились, и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко решил «подчистить прошлое».

«Для Украины и ее деятелей подобное поведение в порядке вещей», — заметил эксперт.

Он затруднился однозначно ответить на вопрос о том, был ли Лукашенко действительно лишен звания по просьбе студентов вуза, а не по требованию украинских властей.