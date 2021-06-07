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08 июня 00:04
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новостей
00:00
Общество
Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
23:59
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено
23:52
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга остановлено
23:38
Политика
Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы
23:37
Украина
Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
23:28
Общество
Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
23:25
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
23:24
Политика
Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня
23:03
Политика
Доцент РУДН: отношения России и Китая не зависят от Запада
23:02
Политика
Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
22:49
Происшествия
Мужчина из поселка в Алтайском крае лишился головы во время пьянки
22:37
Общество
День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
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Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора

Политика
Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
Федеральное агентство новостей  / 

Когда мать Тереза обличала насилие против личности, она имела на это право — равно как и доктор Лиза и другие известные миру праведники. Однако когда подобным людоеды из Киева, осуждая действия властей РБ в Минске, это выглядит по меньшей мере смешно. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отказал в праве президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в дальнейшем именоваться почетным доктором этого вуза. Отмечается, что белорусский лидер стал первым из 107 обладателей этого статуса, который был его лишен — за нарушение прав человека и «неуважение к Украине». Ректор университета Владимир Бугров заявил, что к подобным мерам руководство вуза склонили его студенты и сотрудники, возмущенные «неприемлемой жестокостью против мирных протестующих», и что до случая с Лукашенко процедуры лишения звания почетного доктора не существовало вовсе.

«Давайте будем реалистами: почетные звания присуждаются людям, имеющим заслуги в сфере межгосударственных отношений, — сказал Межевич. — Абсолютно понятно, что в 2009 году, когда Александр Григорьевич получал данное звание, белорусско-украинские отношения были совсем иными, нежели сейчас: прагматичными и взаимовыгодными. Правда, надо отметить, что тогда это была другая Украина и другая Республика Беларусь — да и в целом в Европе была совершенно иная жизнь».

Межевич пояснил, почему Киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
ПолитРоссия  / 

Спустя годы, продолжил политолог, международные отношения значительно изменились, и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко решил «подчистить прошлое».

«Для Украины и ее деятелей подобное поведение в порядке вещей», — заметил эксперт.

Он затруднился однозначно ответить на вопрос о том, был ли Лукашенко действительно лишен звания по просьбе студентов вуза, а не по требованию украинских властей.

«Здесь все непросто, — признался собеседник ФАН. — Вы понимаете, какая штука: если человеку все время говорить, что он свинья, то однажды можно услышать, как он захрюкает. Пропаганда на Украине с 2014 года в буквальном смысле убивает души — тела, разумеется, тоже — поэтому участие студентов в этой акции я бы не стал исключать».

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Все новости / Политика / Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
белоруссия украина лукашенко вуз межевич
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