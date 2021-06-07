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07 июня 18:03
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новостей
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:59
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:58
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:56
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
17:54
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
17:43
Общество
Представитель Российско-Германской ВТП оценил «зеленую» повестку ПМЭФ-2021
17:42
Общество
Экономист Колташов назвал причину роста бедности среди россиян
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Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной

Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 7 июня. Российская певица Анастасия Иванова, выступающая под псевдонимом Гречка, совершила каминг-аут.

Исполнительница рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в интервью для журнала The Village. Артистка побеседовала с корреспондентом о выходе своего нового альбома «Не за что». Знаменитость призналась, что в новом релизе мало личного, однако, несмотря на это, он вышел очень сильным.

«Но так получилось, что его выход совпал с моим расставанием с девушкой, и многие знакомые говорили: «Воу, Настя, ты написала «Тысяча моментов», «Это убило меня» о расставании. Мы понимаем твои чувства». Но нет, все эти песни не были написаны для моей бывшей девушки», — уточнила Гречка.

По словам певицы, этот альбом действительно стал для нее серьезной поддержкой на эмоциональном уровне, однако писала она его в первую очередь для себя.

В гомосексуальной ориентации также признался звезда американской версии реалити-шоу «Холостяк», спортсмен Колтон Андервуд. Он признался, что принял этот факт в начале 2021 года.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
каминг-аут гречка ориентация
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