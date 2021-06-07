Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной

Москва, 7 июня. Российская певица Анастасия Иванова, выступающая под псевдонимом Гречка, совершила каминг-аут.

Исполнительница рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в интервью для журнала The Village. Артистка побеседовала с корреспондентом о выходе своего нового альбома «Не за что». Знаменитость призналась, что в новом релизе мало личного, однако, несмотря на это, он вышел очень сильным.

«Но так получилось, что его выход совпал с моим расставанием с девушкой, и многие знакомые говорили: «Воу, Настя, ты написала «Тысяча моментов», «Это убило меня» о расставании. Мы понимаем твои чувства». Но нет, все эти песни не были написаны для моей бывшей девушки», — уточнила Гречка.

По словам певицы, этот альбом действительно стал для нее серьезной поддержкой на эмоциональном уровне, однако писала она его в первую очередь для себя.

В гомосексуальной ориентации также признался звезда американской версии реалити-шоу «Холостяк», спортсмен Колтон Андервуд. Он признался, что принял этот факт в начале 2021 года.