Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 19:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:26
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:26
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
Все новости
07 июня 19:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:26
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:26
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
Все новости

Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021

Экономика
Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 7 июня. Петербургский международный экономический форум, проходивший в городе со 2 по 5 июня, посетило свыше 13 тысяч гостей из 140 стран. По итогам крупнейшего после пандемии делового мероприятия было подписано порядка 800 соглашений на общую сумму в 3,8 трлн рублей.

Какие сделки стали ключевыми для России и региона, в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» озвучили эксперты общественной организации «Деловая Россия».

«Немецкий концерн The Linde Group совместно с турецким строительным холдингом Renaissance Heavy Industries и дочерним предприятием «Газпрома» — «Русским альянсом» — подписали большой контракт на проектирование, поставку материалов, оборудования и строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Это, я думаю, одно из самых больших соглашений на форуме», — говорит директор филиала ВТП Северо-Запад Владимир Никитенко.

Представитель бизнес-ассоциации делится и тем, что на полях форума организация заключила большую сделку с российской корпорацией МСП и немецкой компанией Schaeffler. Стороны договорились о развитии и полноценной интеграции отечественных предприятий в цепочку поставок европейской компании, что стало прекрасным ответом на инициативу, озвученную на ПМЭФ-2021 президентом Владимиром Путиным. Глава государства говорил о том, как важно повышать долю малых и средних предприятий в закупках крупных государственных концернов.

Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПЭМФ-2021
Федеральное агентство новостей  / 

«Мы в рамках форума договорились о том, что наш регион — Петербург и Ленинградская область — становится лидером выездного гольф-туризма. На сегодняшний день подписаны контракты на прием более чем 150 групп гольф-туристов из самых разных стран мира. Мы ждем только открытия границ. ˂…˃ Мы можем принимать ежегодно до 30 тысяч таких туристов. Это и прямые деньги, и прямые инвестиции, и возможность показать Россию совершенно с другой стороны», — рассказывает об итогах события президент Федерации гольфа Санкт-Петербурга, эксперт «Деловой России» Сергей Спицын.

Одним из крупных решений форума стал договор о стратегическом сотрудничестве, который заключили компания «Газпром нефть» и Московский физико-технический институт. Целью партнерского проекта станет предприятие по продвижению российского программного обеспечения (ПО) для нефтегазовой сферы на внутреннем и внешнем рынках. 

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
россия санкт-петербург экономика пмэф-2021
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 88781 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 55908 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Политика 38452 4 июня 2021
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 33707 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 32040 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru