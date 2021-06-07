Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021

Санкт-Петербург, 7 июня. Петербургский международный экономический форум, проходивший в городе со 2 по 5 июня, посетило свыше 13 тысяч гостей из 140 стран. По итогам крупнейшего после пандемии делового мероприятия было подписано порядка 800 соглашений на общую сумму в 3,8 трлн рублей.

Какие сделки стали ключевыми для России и региона, в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» озвучили эксперты общественной организации «Деловая Россия».

«Немецкий концерн The Linde Group совместно с турецким строительным холдингом Renaissance Heavy Industries и дочерним предприятием «Газпрома» — «Русским альянсом» — подписали большой контракт на проектирование, поставку материалов, оборудования и строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Это, я думаю, одно из самых больших соглашений на форуме», — говорит директор филиала ВТП Северо-Запад Владимир Никитенко.

Представитель бизнес-ассоциации делится и тем, что на полях форума организация заключила большую сделку с российской корпорацией МСП и немецкой компанией Schaeffler. Стороны договорились о развитии и полноценной интеграции отечественных предприятий в цепочку поставок европейской компании, что стало прекрасным ответом на инициативу, озвученную на ПМЭФ-2021 президентом Владимиром Путиным. Глава государства говорил о том, как важно повышать долю малых и средних предприятий в закупках крупных государственных концернов.

Федеральное агентство новостей /

«Мы в рамках форума договорились о том, что наш регион — Петербург и Ленинградская область — становится лидером выездного гольф-туризма. На сегодняшний день подписаны контракты на прием более чем 150 групп гольф-туристов из самых разных стран мира. Мы ждем только открытия границ. ˂…˃ Мы можем принимать ежегодно до 30 тысяч таких туристов. Это и прямые деньги, и прямые инвестиции, и возможность показать Россию совершенно с другой стороны», — рассказывает об итогах события президент Федерации гольфа Санкт-Петербурга, эксперт «Деловой России» Сергей Спицын.

Одним из крупных решений форума стал договор о стратегическом сотрудничестве, который заключили компания «Газпром нефть» и Московский физико-технический институт. Целью партнерского проекта станет предприятие по продвижению российского программного обеспечения (ПО) для нефтегазовой сферы на внутреннем и внешнем рынках.