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07 июня 18:03
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новостей
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:59
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:58
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:56
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
17:54
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
17:43
Общество
Представитель Российско-Германской ВТП оценил «зеленую» повестку ПМЭФ-2021
17:42
Общество
Экономист Колташов назвал причину роста бедности среди россиян
Все новости

Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства

Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
instagram.com  /  @luna.love.hope

Маленькая Луна Феннер и ее мама Каролина отправились обратно домой в США. Дело в том, что они не успели оформить продление визы на нахождение в России.

Впервые о Луне узнали в Краснодаре в 2019 году, когда малышку привезли в одну из клиник. На ее лице невус — огромное пятно, которое по форме напоминает маску Бэтмена. Так ребенка стали называть те, кто следил за судьбой юной американки, — «девочка с маской Бэтмена».

За два года Луна перенесла множество операций, врачи смогли удалить часть пятна с носа, лба, на одной из щек и в зоне возле глаз. Последнюю операцию провели в марте, девочка чувствовала себя хорошо и готовилась к новым хирургическим вмешательствам. На это требовалось больше трех месяцев. Только вот визовые ограничения не позволили семье остаться в России на более длительный срок. Действие документа закончилось, а потому у Луны и Каролины было всего три дня на то, чтобы покинуть РФ. Они надеялись, что одобрение придет быстрее, но этого не случилось. Дедушка девочки тоже не смог получить такой документ, чтобы приехать в Россию. Поэтому теперь одобрения они будут ждать у себя на родине.

«Мы были в сумасшедшей спешке, потому что продление визы не было одобрено. У нас было три дня, чтобы купить билеты и вернуться домой. Я думала, что мы сможем закончить операции, но не в этот раз! Мы принимаем Божьи планы, потому что всему свое время. Теперь нужно дождаться разрешения от российского консульства, чтобы скоро вернуться», — рассказала Каролина Феннер в Instagram.

Раньше Каролина рассказывала о том, почему выбрала российскую клинику для лечения. Изначально был выбран доктор из Нью-Йорка, о нем были хорошие отзывы, на семью он произвел положительное впечатление. Но проблема была в стоимости лечения — была озвучена сумма в 400 тысяч долларов, по страховке сделать операцию было нельзя из-за того, что Луна с семьей жила во Флориде, и подобное лечение в одном из крупнейших городов Америки страховка не покрывает.

Потом на семью вышел доктор из России. Он рассказал, что может предложить менее агрессивное лечение, а его стоимость почти в 3,5 раза ниже, чем в Штатах. Они согласились на эту авантюру, поездку в Краснодар считали безумством, но сейчас абсолютно уверены в правильности своего выбора и в том, что совсем скоро вернутся на Кубань и смогут продолжить борьбу с недугом.

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девочка лечение
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