Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства

Маленькая Луна Феннер и ее мама Каролина отправились обратно домой в США. Дело в том, что они не успели оформить продление визы на нахождение в России.

Впервые о Луне узнали в Краснодаре в 2019 году, когда малышку привезли в одну из клиник. На ее лице невус — огромное пятно, которое по форме напоминает маску Бэтмена. Так ребенка стали называть те, кто следил за судьбой юной американки, — «девочка с маской Бэтмена».

За два года Луна перенесла множество операций, врачи смогли удалить часть пятна с носа, лба, на одной из щек и в зоне возле глаз. Последнюю операцию провели в марте, девочка чувствовала себя хорошо и готовилась к новым хирургическим вмешательствам. На это требовалось больше трех месяцев. Только вот визовые ограничения не позволили семье остаться в России на более длительный срок. Действие документа закончилось, а потому у Луны и Каролины было всего три дня на то, чтобы покинуть РФ. Они надеялись, что одобрение придет быстрее, но этого не случилось. Дедушка девочки тоже не смог получить такой документ, чтобы приехать в Россию. Поэтому теперь одобрения они будут ждать у себя на родине.

«Мы были в сумасшедшей спешке, потому что продление визы не было одобрено. У нас было три дня, чтобы купить билеты и вернуться домой. Я думала, что мы сможем закончить операции, но не в этот раз! Мы принимаем Божьи планы, потому что всему свое время. Теперь нужно дождаться разрешения от российского консульства, чтобы скоро вернуться», — рассказала Каролина Феннер в Instagram.

Раньше Каролина рассказывала о том, почему выбрала российскую клинику для лечения. Изначально был выбран доктор из Нью-Йорка, о нем были хорошие отзывы, на семью он произвел положительное впечатление. Но проблема была в стоимости лечения — была озвучена сумма в 400 тысяч долларов, по страховке сделать операцию было нельзя из-за того, что Луна с семьей жила во Флориде, и подобное лечение в одном из крупнейших городов Америки страховка не покрывает.

Потом на семью вышел доктор из России. Он рассказал, что может предложить менее агрессивное лечение, а его стоимость почти в 3,5 раза ниже, чем в Штатах. Они согласились на эту авантюру, поездку в Краснодар считали безумством, но сейчас абсолютно уверены в правильности своего выбора и в том, что совсем скоро вернутся на Кубань и смогут продолжить борьбу с недугом.