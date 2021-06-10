Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 11:23
Политолог из Греции рассказал, как НАТО хочет втянуть Скандинавию в арктическую войну с РФ
Силовики провели обыски по делу экс-главы свердловского министерства имущества
Президент России отметил восстановление реального сектора экономики
Более десяти человек погибло при обрушении дома в Мумбаи
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Жилой дом обрушился на остановку с людьми в Южной Корее
Европейцы назвали политическую систему США сломанной
Кадры масштабных маневров российских кораблей в Тихом океане показали в Сети
Пропавшего во время отдыха на озере мужчину ищут в Новокузнецке
Вознесение 2021: что за праздник, история и традиции, что нельзя делать 10 июня
Все новости

Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе

  /   Обновлено: 10 июня 2021 11:16
Происшествия
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
freepik.com  /  Designed by Freepik

Пенза, 10 июня. Сотрудниками правоохранительных органов города Пензы задержан 36-летний местный житель. Мужчина обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних горожан.

Установлено, что в апреле текущего года обвиняемый пригласил к себе в дом подростков 2006 года рождения. Для юных гостей хозяин подготовил весьма необычные развлечения в виде просмотра фильмов для взрослых и бесед на интимные темы.

«Обвиняемый совершил в отношении них развратные действия путем демонстрации им видео интимного характера, обсуждения с несовершеннолетними сексуальных тем и выполнения иных действий. При этом часть своих противоправных деяний обвиняемый фиксировал на видео», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В отношении педофила возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух или более лиц). Мужчина задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что 31-летний житель Балашова на протяжении почти 10 лет насиловал 15-летнюю падчерицу. По мнению психолога, мужчина мог запугать девочку, отчего та не решалась рассказать о противоправных действиях отчима.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
дети россия педофил пенза насилие пензенская область
Комментировать
Эксклюзив
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 165402 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 87982 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 86443 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 76515 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74398 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru