Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе

Пенза, 10 июня. Сотрудниками правоохранительных органов города Пензы задержан 36-летний местный житель. Мужчина обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних горожан.

Установлено, что в апреле текущего года обвиняемый пригласил к себе в дом подростков 2006 года рождения. Для юных гостей хозяин подготовил весьма необычные развлечения в виде просмотра фильмов для взрослых и бесед на интимные темы.

«Обвиняемый совершил в отношении них развратные действия путем демонстрации им видео интимного характера, обсуждения с несовершеннолетними сексуальных тем и выполнения иных действий. При этом часть своих противоправных деяний обвиняемый фиксировал на видео», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В отношении педофила возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух или более лиц). Мужчина задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что 31-летний житель Балашова на протяжении почти 10 лет насиловал 15-летнюю падчерицу. По мнению психолога, мужчина мог запугать девочку, отчего та не решалась рассказать о противоправных действиях отчима.