Соловейчик назвал злободневным поход Минина и Пожарского против поляков

Роль Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского в истории России трудно переоценить — народный поход, который организовали эти два выдающихся деятеля в 1612 году, позволил выбить польских захватчиков из Кремля и восстановить российский суверенитет. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее Государственный исторический музей начал реставрационные работы на памятнике Минину и Пожарскому, который установлен на Красной площади возле Покровского собора. В пресс-службе музея заявили, что над скульптурой будет установлен специальный отапливаемый павильон-мастерская, который позволит реставраторам проводить все необходимые работы на месте — таким образом решается проблема транспортировки монумента, в ходе которой он мог бы быть поврежден.

«Безусловно, Минин и Пожарский являются историческими фигурами первого ранга, которые внесли огромный личный вклад в отражение польско-литовской интервенции в 1612 году, собрав земское ополчение, освободившее российскую столицу от оккупантов, — заявил Соловейчик. — Они показали пример народной самоорганизации в условиях краха государства, развала власти и предательства элит — так называемой семибоярщины, переметнувшейся на сторону польского короля».

ИА Политика Сегодня /

Представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга подчеркнул, что для борьбы с предателями Минин и Пожарский собрали многонациональное ополчение, состоящее не только из русских, но также из татар, чувашей и мордвы.

«Пусть и не сразу, но им сопутствовал успех, — заметил эксперт. — Народное воинство добилось своего и восстановило суверенитет страны».

Вместе с тем собеседник ФАН отметил, что ни 400 лет назад, ни в настоящее время противостояние России и Польши не было враждой «двух братских народов» — во всех случаях это был конфликт элит: бояр и шляхты, царей и королей.