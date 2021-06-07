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новостей
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:59
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:58
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:56
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
17:54
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
17:51
Общество
Девочку с «маской Бэтмена» продолжат лечить в России после разрешения от консульства
17:50
Общество
Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности
17:48
Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
17:45
Общество
Эксперты выяснили, как изменится стоимость бронирования отелей
17:44
Общество
Французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020
17:43
Общество
Представитель Российско-Германской ВТП оценил «зеленую» повестку ПМЭФ-2021
17:42
Общество
Экономист Колташов назвал причину роста бедности среди россиян
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Соловейчик назвал злободневным поход Минина и Пожарского против поляков

  /   Обновлено: 07 июня 2021 17:05
Политика
Соловейчик назвал злободневным поход Минина и Пожарского против поляков
pixabay.com  / 

Роль Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского в истории России трудно переоценить — народный поход, который организовали эти два выдающихся деятеля в 1612 году, позволил выбить польских захватчиков из Кремля и восстановить российский суверенитет. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее Государственный исторический музей начал реставрационные работы на памятнике Минину и Пожарскому, который установлен на Красной площади возле Покровского собора. В пресс-службе музея заявили, что над скульптурой будет установлен специальный отапливаемый павильон-мастерская, который позволит реставраторам проводить все необходимые работы на месте — таким образом решается проблема транспортировки монумента, в ходе которой он мог бы быть поврежден.

«Безусловно, Минин и Пожарский являются историческими фигурами первого ранга, которые внесли огромный личный вклад в отражение польско-литовской интервенции в 1612 году, собрав земское ополчение, освободившее российскую столицу от оккупантов, — заявил Соловейчик. — Они показали пример народной самоорганизации в условиях краха государства, развала власти и предательства элит — так называемой семибоярщины, переметнувшейся на сторону польского короля».

Соловейчик назвал злободневным поход Минина и Пожарского против поляков
ИА Политика Сегодня  / 

Представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга подчеркнул, что для борьбы с предателями Минин и Пожарский собрали многонациональное ополчение, состоящее не только из русских, но также из татар, чувашей и мордвы.

«Пусть и не сразу, но им сопутствовал успех, — заметил эксперт. — Народное воинство добилось своего и восстановило суверенитет страны».

Вместе с тем собеседник ФАН отметил, что ни 400 лет назад, ни в настоящее время противостояние России и Польши не было враждой «двух братских народов» — во всех случаях это был конфликт элит: бояр и шляхты, царей и королей.

«Политика стравливания славян ради их ослабления была популярна как в XVII веке, так и сейчас, — сделал вывод Соловейчик. — Нам враждебна лишь верхушка польского общества, которая не представляет интересов своего народа и чужда ему. Так что поход Минина и Пожарского вполне можно назвать злободневным для нашей политической повестки».

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Все новости / Политика / Соловейчик назвал злободневным поход Минина и Пожарского против поляков
россия памятник польша соловейчик минин пожарский
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