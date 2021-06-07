Аналитики рассказали о влиянии заявления Путина на рубль во время ПМЭФ

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 19:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:26
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:26
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
Все новости
07 июня 19:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:26
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:26
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
Все новости

Аналитики рассказали о влиянии заявления Путина на рубль во время ПМЭФ

Экономика
Аналитики рассказали о влиянии заявления Путина на рубль во время ПМЭФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Поддержку рублю оказало заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о восстановлении национальной экономики, рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

На рынке нефти правит оптимизм

Как рассказали эксперты, нефть завершила прошлую неделю достаточно уверенным ростом. Вся неделя прошла в позитивном ключе, каждый день фиксировался рост.

«Черное золото две недели подряд растет — с 65 долларов за баррель марки Brent добрались до уровня 72. Сегодня в ходе утренних торгов нефть скорректировалась и торгуется у отметки 71,50», — пояснили эксперты.

По их мнению, негативным фактором для нефти стали данные из Китая по экспорту и импорту, которые оказались хуже ожиданий. Потребление топлива в Поднебесной замедляется. Китай сейчас считается лидером по потреблению энергоресурсов.

Кроме того, рынок переживает из-за переговоров по иранской ядерной программе, которые зашли в тупик. Они возобновятся 10 июня. При этом участники рынка ожидают, что и в следующий раз не будет никакой конкретики. Какое-либо соглашение, скорее всего, будет достигнуто лишь в августе, после выборов в Иране.

Аналитики рассказали о влиянии заявления Путина на рубль во время ПМЭФ
 / 

«В целом, рынки восстанавливаются: идет масштабная вакцинация в США и Европе. Кроме того, на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что в ближайшее время может наблюдаться достаточно высокий дефицит нефти из-за того, что в нефтяную отрасль идет мало инвестиций. Это может толкнуть черное золото к серьезному росту. Ожидаем, что нефть продолжит восходящее движение», — добавили эксперты.

Рубль взял психологическую отметку

Что касается отечественной валюты, по словам экспертов, рубль в пятницу достаточно хорошо торговался, продемонстрировал эффективную динамику. В итоге курс рубля укрепился с отметки 73,30 до 72,80. Психологический барьер отечественной валютой был взят.

«Здесь в первую очередь сыграла глобальная тенденция ослабления доллара на мировом рынке. Поддержку рублю также оказало заявление президента России Владимира Путина на ПМЭФ о восстановлении экономики. Да и сам форум прошел достаточно успешно для России — было заключено много договоров и контрактов на более 3 триллионов рублей», — пояснили эксперты.

Они заметили, что в целом рынок оптимистичен, особенно на фоне предстоящий встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которая состоится 16 июня. Главный импульс рублю в скором времени даст и заседание ЦБ РФ, на котором ожидается существенное повышение ключевой ставки.

Ранее Петербургский международный экономический форум выступил позитивным фактором для российской экономики и поддержки рубля. Происходит восстановление российской экономики.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитики рассказали о влиянии заявления Путина на рубль во время ПМЭФ
россия доллар рубль
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 88781 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 55908 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Политика 38452 4 июня 2021
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 33707 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 32040 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru