Аналитики рассказали о влиянии заявления Путина на рубль во время ПМЭФ

Поддержку рублю оказало заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о восстановлении национальной экономики, рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

На рынке нефти правит оптимизм

Как рассказали эксперты, нефть завершила прошлую неделю достаточно уверенным ростом. Вся неделя прошла в позитивном ключе, каждый день фиксировался рост.

«Черное золото две недели подряд растет — с 65 долларов за баррель марки Brent добрались до уровня 72. Сегодня в ходе утренних торгов нефть скорректировалась и торгуется у отметки 71,50», — пояснили эксперты.

По их мнению, негативным фактором для нефти стали данные из Китая по экспорту и импорту, которые оказались хуже ожиданий. Потребление топлива в Поднебесной замедляется. Китай сейчас считается лидером по потреблению энергоресурсов.

Кроме того, рынок переживает из-за переговоров по иранской ядерной программе, которые зашли в тупик. Они возобновятся 10 июня. При этом участники рынка ожидают, что и в следующий раз не будет никакой конкретики. Какое-либо соглашение, скорее всего, будет достигнуто лишь в августе, после выборов в Иране.

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«В целом, рынки восстанавливаются: идет масштабная вакцинация в США и Европе. Кроме того, на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что в ближайшее время может наблюдаться достаточно высокий дефицит нефти из-за того, что в нефтяную отрасль идет мало инвестиций. Это может толкнуть черное золото к серьезному росту. Ожидаем, что нефть продолжит восходящее движение», — добавили эксперты.

Рубль взял психологическую отметку

Что касается отечественной валюты, по словам экспертов, рубль в пятницу достаточно хорошо торговался, продемонстрировал эффективную динамику. В итоге курс рубля укрепился с отметки 73,30 до 72,80. Психологический барьер отечественной валютой был взят.

«Здесь в первую очередь сыграла глобальная тенденция ослабления доллара на мировом рынке. Поддержку рублю также оказало заявление президента России Владимира Путина на ПМЭФ о восстановлении экономики. Да и сам форум прошел достаточно успешно для России — было заключено много договоров и контрактов на более 3 триллионов рублей», — пояснили эксперты.

Они заметили, что в целом рынок оптимистичен, особенно на фоне предстоящий встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которая состоится 16 июня. Главный импульс рублю в скором времени даст и заседание ЦБ РФ, на котором ожидается существенное повышение ключевой ставки.

Ранее Петербургский международный экономический форум выступил позитивным фактором для российской экономики и поддержки рубля. Происходит восстановление российской экономики.