Виктор Дробыш подал новый иск к Самбурской на 13,3 млн рублей

Москва, 7 июня. Известный российский продюсер Виктор Дробыш подал новый иск против своей подопечной певицы Настасьи Самбурской. На этот раз он требует вернуть ему вложенные деньги.

Разбирательство между звездами отечественного шоу-бизнеса длится уже больше года. Все началось с желания актрисы признать договор с продюсерским центром недействительным, при этом оставив себе все композиции. Однако суд полностью отказал ей в жалобах.

После огромного количества обвинений Дробыш решил действовать теми же методами и подал ответные иски. Месяц назад он потребовал вернуть все деньги, которые были потрачены на раскрутку Самбурской. Слушание дела пройдет 12 июля.

«В иске два пункта. Дробыш просит взыскать с А.А. Тереховой (настоящая фамилия Самбурской) затраты, понесенные продюсерским центром в ходе работы — 13 миллионов 313 тысяч рублей. А также взыскать процент с ее доходов в качестве упущенной выгоды», — сообщает StarHit со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда.

Затяжные суды негативно влияют на карьеру артистки, в связи с чем она ограничена в творческой деятельности. Согласно документам, звезда сериала «Универ. Новая общага» все еще подопечная Дробыша и обязана перечислять ему процент от своих доходов. Самбурская требует суд признать договор с компанией недействительным, поскольку ее перестали устраивать условия. Повторное слушание по этому вопросу пройдет 2 июля.

После одного из интервью Виктора Дробыша, в котором он негативно высказался о Самбурской, актриса решила ответить тем же. Исполнительница объявила своему продюсеру войну и пригрозила раскрыть его главные тайны.