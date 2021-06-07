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07 июня 17:28
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новостей
17:27
Шоу-бизнес
Даву заподозрили в смене ориентации после разрыва с Бузовой
17:27
Происшествия
Убитым в общежитии Орловского института МВД оказался студент из Афганистана
17:26
Политика
В Евросовете заявили о низком уровне отношений России и Евросоюза
17:25
Общество
Реальный бюджет ФБК с 2016 года мог составить около 4 миллиардов рублей
17:23
Политика
Китай ответил на слова Путина о превращении США в СССР
17:23
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:22
Общество
Ямальские волонтеры ликвидировали несанкционированную свалку в лесном массиве
17:21
Шоу-бизнес
Леонид Агутин получил награду на кинофестивале в Ницце
17:20
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:18
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:17
ЦАР
Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»
17:17
Происшествия
Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысячи зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
Все новости

Виктор Дробыш подал новый иск к Самбурской на 13,3 млн рублей

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Шоу-бизнес
Виктор Дробыш подал новый иск к Самбурской на 13,3 млн рублей
Ньюинформ  /  Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев / Александр Авилов

Москва, 7 июня. Известный российский продюсер Виктор Дробыш подал новый иск против своей подопечной певицы Настасьи Самбурской. На этот раз он требует вернуть ему вложенные деньги.

Разбирательство между звездами отечественного шоу-бизнеса длится уже больше года. Все началось с желания актрисы признать договор с продюсерским центром недействительным, при этом оставив себе все композиции. Однако суд полностью отказал ей в жалобах.

После огромного количества обвинений Дробыш решил действовать теми же методами и подал ответные иски. Месяц назад он потребовал вернуть все деньги, которые были потрачены на раскрутку Самбурской. Слушание дела пройдет 12 июля.

«В иске два пункта. Дробыш просит взыскать с А.А. Тереховой (настоящая фамилия Самбурской) затраты, понесенные продюсерским центром в ходе работы — 13 миллионов 313 тысяч рублей. А также взыскать процент с ее доходов в качестве упущенной выгоды», — сообщает StarHit со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда.

Затяжные суды негативно влияют на карьеру артистки, в связи с чем она ограничена в творческой деятельности. Согласно документам, звезда сериала «Универ. Новая общага» все еще подопечная Дробыша и обязана перечислять ему процент от своих доходов. Самбурская требует суд признать договор с компанией недействительным, поскольку ее перестали устраивать условия. Повторное слушание по этому вопросу пройдет 2 июля.

После одного из интервью Виктора Дробыша, в котором он негативно высказался о Самбурской, актриса решила ответить тем же. Исполнительница объявила своему продюсеру войну и пригрозила раскрыть его главные тайны.

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Все новости / Шоу-бизнес / Виктор Дробыш подал новый иск к Самбурской на 13,3 млн рублей
суд деньги самбурская дробыш
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