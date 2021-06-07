Официальный курс доллара упал ниже 73 рублей

Москва, 7 июня. Банк России представил официальные курсы доллара и евро.

Курс доллара потерял 34,27 копейки и составил 72,9294 рубля за денежную единицу. Официальная валюта ЕС подешевела на 10,15 копейки — до 88,6530 рубля.

Председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов ранее рассказал об увеличении расчетов государств в национальной валюте. Выступая в рамках ПМЭФ-2021, он выразил уверенность, что этот тренд сохранится, так как дает независимость от доллара и евро. Ведение торговли в валютах, отличных от основных мировых, набирает вес.