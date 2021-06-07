Миллиардер Безос вместе с братом отправится в космос на корабле компании Blue Origin

Вашингтон, 7 июня. Генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос рассказал, что в конце месяца полетит в космос.

Полет запланирован на 20 июля. По словам миллиардера, он совершит это путешествие вместе со своим братом на корабле New Shepard компании Blue Origin.

«Это великое путешествие вместе с моим лучшим другом», — написал Безос в своем Instagram-аккаунте.

Как стало известно ранее, Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon 5 июля текущего года. Его место займет исполнительный директор Amazon Энди Ясси, пишет Associated Press.