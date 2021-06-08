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08 июня 06:09
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новостей
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%
06:01
Политика
Власти Канады прокомментировали ответные санкции России
06:00
Политика
Адвокат Трампа требовал от Украины расследовать вмешательство Киева в выборы США
06:00
Политика
Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»
05:43
Общество
Почти треть россиян работали на высокооплачиваемой работе в пандемию
05:38
Общество
Пассажиры такси смогут контролировать водителей через цифровую базу в Москве
05:37
Шоу-бизнес
Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками
05:36
Общество
Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года
05:26
Происшествия
Скончался упавший с высоты электромонтажник в Петрозаводске
05:25
Экономика
Глава МЭР допустил аномально высокий рост ВВП России в мае
05:22
Общество
Главу Бурятии оштрафовали за разведенный костер во время отпуска в лесу
05:21
Происшествия
Три горняка находятся под завалом горной породы после обрушения шахты в КНР
05:21
Наука
Ученые оживили замерзших 24 тыс. лет назад коловраток
05:19
Происшествия
Женщина открыла огонь из-за цены маникюра в Техасе
05:18
Спорт
Болгары раскритиковали форму сборной Украины с изображением Крыма
05:16
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила имидж после проигрыша в суде Брэду Питту
05:00
Шоу-бизнес
«Было сложно»: Седокова рассказала о предательстве в браке
05:00
Шоу-бизнес
«Вместе пройден немалый путь»: режиссер Влад Фурман об актере Алексее Федькине
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«Вместе пройден немалый путь»: режиссер Влад Фурман об актере Алексее Федькине

Шоу-бизнес
«Вместе пройден немалый путь»: режиссер Влад Фурман об актере Алексее Федькине
ТАСС  /  Станислав Красильников

Актер театра и кино, актер дубляжа Алексей Федькин сегодня празднует свой 58-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер театра и кино, художественный руководитель театра имени Андрея Миронова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Влад Фурман.

Собеседник рассказал об истории своего знакомства с артистом, которое началось еще в студенческие годы.

«С Лешей Федькиным мы параллельно учились в институте. Познакомились на спектакле «Три сестры». Потом, в 1993 году, у нас был, теперь уже легендарный спектакль «Мертвые души». Его играли на протяжении 20 лет в театре имени Андрея Миронова. Он даже был внесен в энциклопедию «Всемирная история театральных масок». Там все роли исполняли три артиста. Федькин играл и Ноздрева, и Чичикова», — сообщил режиссер.

Влад Фурман также отметил наиболее выдающиеся, на его взгляд, качества Алексея Федькина.

«Мы много вместе работали. О нем у меня всегда есть только лучшие слова. Это ответственный человек. Мы говорим на одном языке. Он тонко чувствующий, порядочный человек. Хороший товарищ. Это не просто слова. У нас есть что вспомнить, вместе пройден немалый творческий путь», — рассказал собеседник ФАН.

Вместе пройден не малый путь: режиссер Влад Фурман об актере Алексее Федькине
Кадр из фильма «Первый отдел»  / 

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«В наше нелегкое время хочется пожелать, конечно же, здоровья. Надо беречь себя. Кроме того, важно не потерять творческого духа, энергии, работать и стараться быть человеком увлеченным профессией», — подытожил режиссер.

Ранее режиссер Владимир Алеников в беседе с ФАН поздравил с днем рождения певицу Глюкозу. По словам собеседника, поработать с будущей звездой ему довелось, еще когда она была подростком. Кроме того, одна из песен, которую любила слушать маленькая артистка в свободное время, позже вошла в сам фильм «Война Принцессы».

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Все новости / Шоу-бизнес / «Вместе пройден немалый путь»: режиссер Влад Фурман об актере Алексее Федькине
влад фурман алексей федькин
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