«Вместе пройден немалый путь»: режиссер Влад Фурман об актере Алексее Федькине

Актер театра и кино, актер дубляжа Алексей Федькин сегодня празднует свой 58-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер театра и кино, художественный руководитель театра имени Андрея Миронова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Влад Фурман.

Собеседник рассказал об истории своего знакомства с артистом, которое началось еще в студенческие годы.

«С Лешей Федькиным мы параллельно учились в институте. Познакомились на спектакле «Три сестры». Потом, в 1993 году, у нас был, теперь уже легендарный спектакль «Мертвые души». Его играли на протяжении 20 лет в театре имени Андрея Миронова. Он даже был внесен в энциклопедию «Всемирная история театральных масок». Там все роли исполняли три артиста. Федькин играл и Ноздрева, и Чичикова», — сообщил режиссер.

Влад Фурман также отметил наиболее выдающиеся, на его взгляд, качества Алексея Федькина.

«Мы много вместе работали. О нем у меня всегда есть только лучшие слова. Это ответственный человек. Мы говорим на одном языке. Он тонко чувствующий, порядочный человек. Хороший товарищ. Это не просто слова. У нас есть что вспомнить, вместе пройден немалый творческий путь», — рассказал собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Первый отдел» /

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«В наше нелегкое время хочется пожелать, конечно же, здоровья. Надо беречь себя. Кроме того, важно не потерять творческого духа, энергии, работать и стараться быть человеком увлеченным профессией», — подытожил режиссер.

Ранее режиссер Владимир Алеников в беседе с ФАН поздравил с днем рождения певицу Глюкозу. По словам собеседника, поработать с будущей звездой ему довелось, еще когда она была подростком. Кроме того, одна из песен, которую любила слушать маленькая артистка в свободное время, позже вошла в сам фильм «Война Принцессы».