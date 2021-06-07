Павел Лобков признался, что приставал к сбежавшему из России Гудкову

Москва, 7 июня. Журналист Павел Лобков рассказал, как приставал к бывшему депутату Госдумы РФ Дмитрию Гудкову.

Бывший обозреватель НТВ признался в симпатии к экс-парламентарию и назвал его «крашем». По словам Лобкова, история с приставаниями имела место в 2009 году. Журналист сделал комплемент внешности Гудкова и назвал его ноги «самыми красивыми ногами страны». Экс-обозреватель не скрывает свою нетрадиционную ориентацию и уже попадал в связанные с ней скандалы.

«С 2009 года, был такой год. И я к нему, да, приставал, иногда нарушая эти самые границы. Самый красивый конгрессмен Госдумы. А он не депутат в советском смысле, а настоящий конгрессмен», — написал Лобков.

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Журналист попросил вернуться домой сбежавшего на Украину экс-депутата. Бывший телеведущий пообещал дождаться Гудкова. В таком случае он готов прописаться по его округу, чтобы проголосовать за «возлюбленного» на выборах.

Ранее Гудков объяснил мотивы своего отъезда, передает «Национальная служба новостей». Он не хотел создавать проблем для близких. Бывший депутат назвал свой визит на Украину временным и рассказал о планах вернуться в Россию.