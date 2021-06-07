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07 июня 17:25
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новостей
17:23
Политика
В Евросовете заявили о низком уровне отношений России и Евросоюза
17:23
Политика
Китай ответил на слова Путина о превращении США в СССР
17:23
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:22
Общество
Ямальские волонтеры ликвидировали несанкционированную свалку в лесном массиве
17:21
Шоу-бизнес
Леонид Агутин получил награду на кинофестивале в Ницце
17:21
Происшествия
Убитым в общежитии Орловского института МВД оказался студент из Афганистана
17:20
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:18
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:17
ЦАР
Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»
17:17
Происшествия
Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысячи зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
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Павел Лобков признался, что приставал к сбежавшему из России Гудкову

  /   Обновлено: 07 июня 2021 14:40
471
Политика
Павел Лобков признался, что приставал к сбежавшему из России Гудкову
facebook.com  /  павел лобков

Москва, 7 июня. Журналист Павел Лобков рассказал, как приставал к бывшему депутату Госдумы РФ Дмитрию Гудкову.

Бывший обозреватель НТВ признался в симпатии к экс-парламентарию и назвал его «крашем». По словам Лобкова, история с приставаниями имела место в 2009 году. Журналист сделал комплемент внешности Гудкова и назвал его ноги «самыми красивыми ногами страны». Экс-обозреватель не скрывает свою нетрадиционную ориентацию и уже попадал в связанные с ней скандалы.

«С 2009 года, был такой год. И я к нему, да, приставал, иногда нарушая эти самые границы. Самый красивый конгрессмен Госдумы. А он не депутат в советском смысле, а настоящий конгрессмен», — написал Лобков.

Павел Лобков признался, что приставал к сбежавшему из России Гудкову
wikipedia.org  / Public Domain

Журналист попросил вернуться домой сбежавшего на Украину экс-депутата. Бывший телеведущий пообещал дождаться Гудкова. В таком случае он готов прописаться по его округу, чтобы проголосовать за «возлюбленного» на выборах.

Ранее Гудков объяснил мотивы своего отъезда, передает «Национальная служба новостей». Он не хотел создавать проблем для близких. Бывший депутат назвал свой визит на Украину временным и рассказал о планах вернуться в Россию.

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Все новости / Политика / Павел Лобков признался, что приставал к сбежавшему из России Гудкову
лобков гудков гей
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