Криминалист оценил правдивость слов Фирсова о нападении в Турции

Москва, 7 июня. Приглашенный в студию Первого канала криминалист Олег Кучин сомневается в правдивости информации о покушении на яхтсмена Юрия Фирсова в гостинице Турции.

Профессор кафедры судебных экспертиз считает, что с такой травмой головы вдовец исполнительницы Валентины Легкоступовой не мог упасть с лестницы в гостинице. Он отметил, если бы яхтсмен действительно пострадал так, как рассказывает, то повреждения были бы гораздо серьезнее.

«Если бы он падал с этой лестницы от удара в спину, он бы упал спиной. У него бы от этих острых углов были бы гематомы на спине. А у него разбита физиономия, причем такое впечатление, что он упал где-то на гальку. У него удар в переносицу, рваный шов», — заключил криминалист в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Кучин считает, что яхтсмен получил свои травмы где-то в другом месте, поскольку его показания не выписываются в «механизм получения телесных повреждений». У Фирсова в результате удара травма получилась рубленая, а при таком ударе должна была быть рваная.

«Он описывает место падения не то. На самом деле это все было где-то в другом месте. У него удар в переносицу, от которого образуется «симтом очков» — гематомы под глазами. На лбу у него рваная рана — травма, которую можно получить о крупные камни», — заключил эксперт.

В эфире Первого канала выступил сын Фирсова Даниил. Он открыто заявил, что в покушении на его отца виноваты поклонники покойной певицы Валентины Легкоступовой. Тем самым оправдав детей исполнительницы хита «Ягода-малина».