Криминалист оценил правдивость слов Фирсова о нападении в Турции

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 17:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:23
Политика
В Евросовете заявили о низком уровне отношений России и Евросоюза
17:23
Политика
Китай ответил на слова Путина о превращении США в СССР
17:23
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:22
Общество
Ямальские волонтеры ликвидировали несанкционированную свалку в лесном массиве
17:21
Шоу-бизнес
Леонид Агутин получил награду на кинофестивале в Ницце
17:21
Происшествия
Убитым в общежитии Орловского института МВД оказался студент из Афганистана
17:20
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:18
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:17
ЦАР
Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»
17:17
Происшествия
Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысячи зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
Все новости
07 июня 17:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:23
Политика
В Евросовете заявили о низком уровне отношений России и Евросоюза
17:23
Политика
Китай ответил на слова Путина о превращении США в СССР
17:23
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:22
Общество
Ямальские волонтеры ликвидировали несанкционированную свалку в лесном массиве
17:21
Шоу-бизнес
Леонид Агутин получил награду на кинофестивале в Ницце
17:21
Происшествия
Убитым в общежитии Орловского института МВД оказался студент из Афганистана
17:20
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:18
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:17
ЦАР
Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»
17:17
Происшествия
Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысячи зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
Все новости

Криминалист оценил правдивость слов Фирсова о нападении в Турции

Шоу-бизнес
Криминалист оценил правдивость слов Фирсова о нападении в Турции
instagram.com  /  @firsov_yury

Москва, 7 июня. Приглашенный в студию Первого канала криминалист Олег Кучин сомневается в правдивости информации о покушении на яхтсмена Юрия Фирсова в гостинице Турции.

Профессор кафедры судебных экспертиз считает, что с такой травмой головы вдовец исполнительницы Валентины Легкоступовой не мог упасть с лестницы в гостинице. Он отметил, если бы яхтсмен действительно пострадал так, как рассказывает, то повреждения были бы гораздо серьезнее.

«Если бы он падал с этой лестницы от удара в спину, он бы упал спиной. У него бы от этих острых углов были бы гематомы на спине. А у него разбита физиономия, причем такое впечатление, что он упал где-то на гальку. У него удар в переносицу, рваный шов», — заключил криминалист в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Кучин считает, что яхтсмен получил свои травмы где-то в другом месте, поскольку его показания не выписываются в «механизм получения телесных повреждений». У Фирсова в результате удара травма получилась рубленая, а при таком ударе должна была быть рваная.

«Он описывает место падения не то. На самом деле это все было где-то в другом месте. У него удар в переносицу, от которого образуется «симтом очков» — гематомы под глазами. На лбу у него рваная рана — травма, которую можно получить о крупные камни», — заключил эксперт.

В эфире Первого канала выступил сын Фирсова Даниил. Он открыто заявил, что в покушении на его отца виноваты поклонники покойной певицы Валентины Легкоступовой. Тем самым оправдав детей исполнительницы хита «Ягода-малина».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Криминалист оценил правдивость слов Фирсова о нападении в Турции
первый канал пусть говорят легкоступова фирсов
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 82738 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 53951 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Политика 37138 4 июня 2021
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 33354 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 30653 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru