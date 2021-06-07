Путин поручил проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения

Москва, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин отдал поручение проработать до 1 июля возможность переноса Всероссийской переписи населения.

Сроки проведения, в том числе рассчитанные на необходимое информирование населения, могут перенести на октябрь 2021 года. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, который опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства ранее поддержал инициативу о проведении Всероссийской переписи населения в октябре. С таким предложением выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.