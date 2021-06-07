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07 июня 17:24
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новостей
17:23
Политика
В Евросовете заявили о низком уровне отношений России и Евросоюза
17:23
Политика
Китай ответил на слова Путина о превращении США в СССР
17:23
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:22
Общество
Ямальские волонтеры ликвидировали несанкционированную свалку в лесном массиве
17:21
Шоу-бизнес
Леонид Агутин получил награду на кинофестивале в Ницце
17:21
Происшествия
Убитым в общежитии Орловского института МВД оказался студент из Афганистана
17:20
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:18
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:17
ЦАР
Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»
17:17
Происшествия
Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысячи зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
Все новости

Путин поручил проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения

Общество
Путин поручил проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин отдал поручение проработать до 1 июля возможность переноса Всероссийской переписи населения.

Сроки проведения, в том числе рассчитанные на необходимое информирование населения, могут перенести на октябрь 2021 года. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, который опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства ранее поддержал инициативу о проведении Всероссийской переписи населения в октябре. С таким предложением выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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Все новости / Общество / Путин поручил проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения
путин перепись перенос
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