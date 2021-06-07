Марио Фернандес рассказал о самочувствии в преддверии Евро-2020

Москва, 7 июня. Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес ответил на вопрос о состоянии здоровья перед чемпионатом Европы по футболу.

Марио Фернандес, продолжающий подготовку к Евро-2020 в составе сборной России, сообщил, что полностью восстановился от травмы и готов помочь команде на турнире. Континентальное первенство стартует 11 июня.

«Я получил небольшую травму паха, ничего страшного нет. Работал по индивидуальной программе, сыграл с Болгарией, хорошо чувствую себя сейчас», — отметил Фернандес.

По словам защитника, настроение в команде в преддверии турнира хорошее. Фернандес рассчитывает, что российские футболисты смогут хорошо «сделать свою работу», достойно выступив на чемпионате Европы.

Первый матч на Евро-2020 команда Станислава Черчесова проведет в Санкт-Петербурге 12 июня. Соперником сборной России станет Бельгия, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА. Игра на «Газпром Арене» начнется в 22 часа по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров назвал Россию сильной командой. Свое мнение наставник озвучил во время пресс-конференции после товарищеского матча в Москве.