Президент Украины Владимир Зеленский всеми способами пытается втянуть страну в Североатлантический альянс. Политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) раскрыл, зачем Украина стремится в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios заявил, что вопрос со вступлением страны в Североатлантический альянс (НАТО) надо решать немедленно. По его словам, Украина находится в опасности, а на кону ее независимость. Глава украинского государства считает, что Незалежная со временем вступит в Альянс, однако граждане страны, как отметил он, все меньше верят в это.

«Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — рассказал президент.

Это не первое подобное высказывание украинского президента. В апреле Зеленский заявлял, что Украина «заслужила» выйти из «зала ожидания» Евросоюза и НАТО. Также он призвал западных лидеров ускорить интеграцию Украины в ЕС и Альянс. Примечательно, что ранее Украину не пригласили на запланированный на 14 июня саммит лидеров стран НАТО в Брюсселе. Как заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, Киев разочарован тем, что Альянс не смог найти формат участия для Украины.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей раскрыл истинную цель вхождения Украины в НАТО. По его словам, таким образом киевские власти и президент Владимир Зеленский хотят решить все проблемы Украины.

«Зеленский ничего не понимает в геополитике. Он также отказывается понимать, что никто Украину в НАТО никогда не возьмет, несмотря на то, что войска Альянса находятся на территории страны. Зеленский тянет Украину в Североатлантический альянс, чтобы решить все проблемы государства — войну в Донбассе, бедность, возможную потерю транзита российского газа и кредитования, поскольку МВФ уже отказывается давать деньги Киеву. Президент, наверное думает, что если страна станет членом НАТО, то союзники начнут помогать Украине деньгами. Есть проблемы с Россией и Белоруссией. Он уверен, что если придет НАТО, то все двери для Украины будут открыты», — сказал собеседник ФАН.

instagram.com / @alekseizhuravko

Бывший депутат Рады считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается создать для себя «домик счастья», в котором он сможет укрыться от всех проблем. Однако, как считает Журавко, президент Украины продолжает использовать страну в угоду спецслужбам Запада.

«Зеленский рисует себе некий домик счастья и думает, что все свои вопросы решит вступлением в НАТО. Нет, ничего он не решит. Зеленский, наверное, не знает, что такое Североатлантический альянс. Если страна является членом НАТО, то она обязана платить взносы. А у украинского государства таких денег просто нет. Мне печально наблюдать за тем, что Зеленский продолжит использовать страну в грязных инсинуациях западных спецслужб», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что председатель президиума организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя просьбу украинского лидера Владимира Зеленского принять страну в НАТО, заявил, что мнение Киева никогда и никого не интересовало в Альянсе.