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07 июня 22:33
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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
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Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
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Общество
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Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО

Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский всеми способами пытается втянуть страну в Североатлантический альянс. Политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) раскрыл, зачем Украина стремится в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios заявил, что вопрос со вступлением страны в Североатлантический альянс (НАТО) надо решать немедленно. По его словам, Украина находится в опасности, а на кону ее независимость. Глава украинского государства считает, что Незалежная со временем вступит в Альянс, однако граждане страны, как отметил он, все меньше верят в это.

«Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — рассказал президент.

Это не первое подобное высказывание украинского президента. В апреле Зеленский заявлял, что Украина «заслужила» выйти из «зала ожидания» Евросоюза и НАТО. Также он призвал западных лидеров ускорить интеграцию Украины в ЕС и Альянс. Примечательно, что ранее Украину не пригласили на запланированный на 14 июня саммит лидеров стран НАТО в Брюсселе. Как заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, Киев разочарован тем, что Альянс не смог найти формат участия для Украины.

Домик счастья для Зеленского: раскрыта истинная цель выхождения Украины в НАТО
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей раскрыл истинную цель вхождения Украины в НАТО. По его словам, таким образом киевские власти и президент Владимир Зеленский хотят решить все проблемы Украины.

«Зеленский ничего не понимает в геополитике. Он также отказывается понимать, что никто Украину в НАТО никогда не возьмет, несмотря на то, что войска Альянса находятся на территории страны. Зеленский тянет Украину в Североатлантический альянс, чтобы решить все проблемы государства — войну в Донбассе, бедность, возможную потерю транзита российского газа и кредитования, поскольку МВФ уже отказывается давать деньги Киеву. Президент, наверное думает, что если страна станет членом НАТО, то союзники начнут помогать Украине деньгами. Есть проблемы с Россией и Белоруссией. Он уверен, что если придет НАТО, то все двери для Украины будут открыты», — сказал собеседник ФАН.

Домик счастья для Зеленского: раскрыта истинная цель выхождения Украины в НАТО
instagram.com  / @alekseizhuravko

Бывший депутат Рады считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается создать для себя «домик счастья», в котором он сможет укрыться от всех проблем. Однако, как считает Журавко, президент Украины продолжает использовать страну в угоду спецслужбам Запада.

«Зеленский рисует себе некий домик счастья и думает, что все свои вопросы решит вступлением в НАТО. Нет, ничего он не решит. Зеленский, наверное, не знает, что такое Североатлантический альянс. Если страна является членом НАТО, то она обязана платить взносы. А у украинского государства таких денег просто нет. Мне печально наблюдать за тем, что Зеленский продолжит использовать страну в грязных инсинуациях западных спецслужб», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что председатель президиума организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя просьбу украинского лидера Владимира Зеленского принять страну в НАТО, заявил, что мнение Киева никогда и никого не интересовало в Альянсе. 

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Все новости / Украина / Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
украина нато зеленский журавко
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