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07 июня 17:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:20
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:18
Политика
В Евросовете заявили о низком уровне отношений России и Евросоюза
17:18
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:17
ЦАР
Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»
17:17
Происшествия
Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье
17:15
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысяч зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
17:04
Общество
Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
17:04
Шоу-бизнес
Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья
17:03
Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
17:01
Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
Все новости

Полиция ищет участников массовой драки после свадьбы в Димитровграде

Происшествия
Полиция ищет участников массовой драки после свадьбы в Димитровграде
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Димитровград, 7 июня. Сотрудники МВД устанавливают участников конфликта в селе Лебяжье Мелекесского района, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили корреспонденту ФАН в УМВД по Ульяновской области, конфликт с участием нескольких десятков людей разгорелся после празднования свадьбы в городе Димитровграде.

Инцидент произошел вечером 6 июня. В результате происшествия двое жителей Ульяновской области обратились в больницу с различными травмами.

Полиция начала по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в отношении зачинщиков драки.

Предварительно сообщалось, что конфликт между гостями зародился еще во время празднования торжественного события.

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драка свадьба полиция проверка димитровград
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