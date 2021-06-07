Полиция ищет участников массовой драки после свадьбы в Димитровграде

Димитровград, 7 июня. Сотрудники МВД устанавливают участников конфликта в селе Лебяжье Мелекесского района, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили корреспонденту ФАН в УМВД по Ульяновской области, конфликт с участием нескольких десятков людей разгорелся после празднования свадьбы в городе Димитровграде.

Инцидент произошел вечером 6 июня. В результате происшествия двое жителей Ульяновской области обратились в больницу с различными травмами.

Полиция начала по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в отношении зачинщиков драки.

Предварительно сообщалось, что конфликт между гостями зародился еще во время празднования торжественного события.