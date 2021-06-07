Пользователи столкнулись со сбоями в работе Mail.ru

Москва, 7 июня. Сбои в работе интернет-портала Mail.Ru зафиксировали 7 июня. Россияне пожаловались на проблемы, связанные с почтой и главной страницей поисковика.

Почти две трети пользователей Сети столкнулись со сложностями во время использования почты. Кроме того, почти 24% людей сообщили о проблемах с загрузкой сайта. Еще 15% отметили трудности со входом в учетную запись.

Пользователи ранее столкнулись со сбоем в работе видеохостинга YouTube и поисковика Google. У большинства возникли сложности с просмотром видеороликов.