Количество компаний-строителей жилья в России сократилось на 20%

Москва, 7 июня. Российских фирм, которые строят дома по закону о долевом строительстве, стало меньше на 20,3% за год, следует из материалов компании «Метриум».

Так, на конец апреля 2020 года в стране было 2694 девелоперских компании, которые суммарно строили 113 млн квадратных метров жилья. К маю текущего года общий объем застройки снизился до 100 млн квадратных метров, а число застройщиков — до 2148 компаний, пишет «Ъ».

Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова отметила, что уход с рынка игроков — естественное явление. Во многом тенденция объясняется вводом системы эскроу-счетов, так как некоторые фирмы не могут получить проектное финансирование.

«А ужесточение требований к новым компаниям не дает выходить на девелоперский рынок так свободно, как раньше», — сообщила эксперт.

Размер скидки на приобретение жилья в Москве достиг минимального значения. В среднем он составляет 3,6%, заявил директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.