Взрыв в Сабхе подтвердил прогнозы Шугалея о превращении Ливии в террористический хаб

Москва, 7 июня. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что самые пессимистичные прогнозы относительно формирования в Ливии новой зоны нестабильности начали сбываться. Такими словами он прокомментировал теракт в городе Сабха, расположенном на юге североафриканской страны.

«На одном из блокпостов взорвалась заминированная машина, погибло как минимум четверо человек, включая высокопоставленного полицейского», — разъяснил глава ФЗНЦ.

Ответственность за случившееся взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Ранее эксперты ФЗНЦ в документальном фильме «Новая террористическая угроза миру» предупреждали о формировании зоны нестабильности на юге североафриканской страны, точнее, в самом бедном регионе — Феццан.

«И в нем наши выводы о происходящем предельно ясны — Ливию превращают в новую «горячую точку», террористический хаб. И это может нарушить не только хрупкий мир в стране, но и отразиться на ситуации во всем мире», — подчеркнул Шугалей.

Президент ФЗНЦ передал соболезнования ливийцам на фоне случившегося в Сабхе. Управление безопасности города подтвердило, что во время атаки террористов на КПП погибли два капитана. Пострадавших госпитализировали. Премьер Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба осудил нападение боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.