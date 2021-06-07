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07 июня 17:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:18
Политика
В Евросовете заявили о низком уровне отношений России и Евросоюза
17:18
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:17
ЦАР
Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»
17:17
Происшествия
Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье
17:15
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:15
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысяч зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
17:04
Общество
Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
17:04
Шоу-бизнес
Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья
17:03
Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
17:01
Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
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Взрыв в Сабхе подтвердил прогнозы Шугалея о превращении Ливии в террористический хаб

Ливия
Взрыв в Сабхе подтвердил прогнозы Шугалея о превращении Ливии в террористический хаб
pixabay.com  /  Public_Domain_Photography

Москва, 7 июня. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что самые пессимистичные прогнозы относительно формирования в Ливии новой зоны нестабильности начали сбываться. Такими словами он прокомментировал теракт в городе Сабха, расположенном на юге североафриканской страны.

«На одном из блокпостов взорвалась заминированная машина, погибло как минимум четверо человек, включая высокопоставленного полицейского», — разъяснил глава ФЗНЦ.

Ответственность за случившееся взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Ранее эксперты ФЗНЦ в документальном фильме «Новая террористическая угроза миру» предупреждали о формировании зоны нестабильности на юге североафриканской страны, точнее, в самом бедном регионе — Феццан.

«И в нем наши выводы о происходящем предельно ясны — Ливию превращают в новую «горячую точку», террористический хаб. И это может нарушить не только хрупкий мир в стране, но и отразиться на ситуации во всем мире», — подчеркнул Шугалей.

Президент ФЗНЦ передал соболезнования ливийцам на фоне случившегося в Сабхе. Управление безопасности города подтвердило, что во время атаки террористов на КПП погибли два капитана. Пострадавших госпитализировали. Премьер Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба осудил нападение боевиков.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Ливия / Взрыв в Сабхе подтвердил прогнозы Шугалея о превращении Ливии в террористический хаб
ливия
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